Tribunal surcoreano ordena arresto de la esposa del expresidente Yoon Suk Yeol

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Un tribunal de Corea del Sur ordenó el martes el arresto de la esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, actualmente preso, mientras los investigadores buscan acusarla de varios presuntos delitos, incluidos soborno, manipulación de activos financieros e interferencia en la selección de un candidato.

Cerca de la medianoche, al aprobar la solicitud de un fiscal especial para emitir una orden de arresto, el Tribunal del Distrito Central de Seúl afirmó que Kim Keon Hee plantea un riesgo de destrucción de pruebas.

La investigación sobre Kim es una de las tres indagaciones realizadas por fiscales especiales e iniciadas en el nuevo gobierno liberal de Seúl, dirigidas a la presidencia de Yoon, un conservador destituido en abril y arrestado nuevamente el mes pasado por su breve imposición de la ley marcial en diciembre.

Aunque la caída autoinfligida de Yoon extendió una racha de décadas de presidencias surcoreanas que terminan mal, él y Kim son la primera pareja presidencial en ser arrestada simultáneamente por acusaciones penales.

La sorprendente pero mal planificada toma de poder de Yoon, realizada el 3 de diciembre, se produjo en medio de un enfrentamiento aparentemente rutinario con los liberales, a quienes describió como fuerzas “antiestatales” que abusaban de su mayoría legislativa para obstaculizar su agenda. Algunos oponentes políticos han cuestionado si las acciones del expresidente estuvieron motivadas, al menos parcialmente, por las crecientes acusaciones contra su esposa, que afectaron sus índices de aprobación y dieron munición política a sus rivales.

El martes, a su llegada al tribunal de Seúl para una audiencia de varias horas sobre la solicitud de orden, Kim no habló con los periodistas. Quedará recluida en un centro de detención en el sur de Seúl, separado de la instalación donde se encuentra su esposo.

El equipo de investigación encabezado por el fiscal especial Min Joong-ki, nombrado en junio por el nuevo presidente liberal Lee Jae Myung, interrogó a Kim durante unas siete horas el miércoles de la semana pasada, antes de decidir buscar su arresto.

La ex primera dama habló brevemente con los periodistas cuando se presentó para el interrogatorio de la semana pasada, emitiendo una vaga disculpa por causar preocupación pública, pero también insinuando que negaría las acusaciones en su contra, presentándose como “alguien insignificante”.

Los investigadores sospechan que Kim y Yoon ejercieron una influencia indebida sobre el conservador Partido del Poder Popular para nominar a un candidato específico en una elección legislativa parcial de 2022, supuestamente a petición del intermediario electoral Myung Tae-kyun.

Myung enfrenta acusaciones de realizar encuestas de opinión gratuitas para Yoon utilizando datos manipulados que, posiblemente, lo ayudaron a ganar las primarias presidenciales del partido antes de su elección como presidente.

Kim está vinculada por separado a múltiples acusaciones de corrupción, incluidas afirmaciones de que recibió regalos de lujo a través de un adivino que actuaba como intermediario de un funcionario de la Iglesia de la Unificación que buscaba favores comerciales, y por su posible participación en una red de manipulación de precios de acciones relacionada con una empresa local de concesionarios de BMW.

La mañana del martes, el equipo de investigación de Min arrestó a uno de los asociados cercanos de Kim tras su llegada de Vietnam, mientras investigan sospechas de que utilizó su conexión con la ex primera dama para obtener millones de dólares en inversiones comerciales para su empresa, que enfrenta dificultades financieras.

Los investigadores también allanaron el lunes una empresa de construcción por acusaciones de que su presidente compró un collar de lujo presuntamente valorado en US$43.000, que, al parecer, era el mismo que Kim usó mientras acompañaba a Yoon en un viaje a Europa en 2022. Los investigadores sospechan que el collar podría estar vinculado a la contratación del yerno del presidente como jefe de gabinete del entonces primer ministro Han Duck-soo, el número 2 de Yoon, poco antes del viaje presidencial.

Kim ha negado las acusaciones, afirmando que el collar que usó en Europa no era una pieza auténtica, sino una imitación prestada.

Mientras estaba en el cargo, Yoon desestimó repetidamente los llamados a investigar a su esposa, calificándolos como ataques políticos infundados.

El decreto de ley marcial de Yoon duró solo unas horas, después de que un quórum de legisladores lograra romper un bloqueo de soldados fuertemente armados y votara para revocar la medida. Fue destituido por los legisladores el 14 de diciembre y fue formalmente removido de su cargo por el Tribunal Constitucional en abril.

El expresidente, quien fue enviado de regreso a prisión el mes pasado tras ser liberado en marzo y enfrenta un juicio de alto riesgo por rebelión y otros cargos, ha resistido repetidamente los intentos de los investigadores de obligarlo a responder preguntas sobre su esposa.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.