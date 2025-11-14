Tribunal suspende restricciones de licencias comerciales para inmigrantes

Un tribunal federal de apelaciones suspendió las nuevas restricciones del Departamento de Transporte que limitarían estrictamente qué inmigrantes pueden obtener licencias de conducir comerciales para manejar camiones semirremolque o autobuses.

El tribunal en el Distrito de Columbia dictaminó el jueves que las reglas anunciadas en septiembre por el secretario de Transporte, Sean Duffy, un mes después de que un conductor no autorizado para estar en Estados Unidos hiciera un giro en U ilegal y causara un accidente en Florida en el que murieron tres personas, no pueden ser aplicadas por ahora.

El tribunal dijo que el gobierno federal no siguió el procedimiento adecuado al redactar la norma y no logró “articular una explicación satisfactoria de cómo la regla promovería la seguridad”. El tribunal señaló que los propios datos de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes muestran que los inmigrantes que poseen estas licencias representan aproximadamente el 5% de todos los titulares de esos documentos, pero intervienen en solo alrededor del 0.2% de todos los accidentes fatales.

Duffy ha impulsado este tema en California porque el conductor involucrado en el accidente de Florida recibió una licencia en ese estado, y en una auditoría de los registros se mostró que muchos inmigrantes recibieron licencias en California que seguían siendo válidas mucho después de que sus permisos de trabajo expiraran. A principios de esta semana, California revocó 17.000 licencias de conducir comerciales debido a ese problema.

Hasta el viernes, ni Duffy ni el gobernador de California, Gavin Newsom, habían respondida a las preguntas sobre el fallo. La oficina del gobernador señaló que el estado siguió la orientación que recibió del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre la emisión de estas licencias a no ciudadanos.

Duffy ha dicho que el accidente de Florida, junto con otros accidentes fatales de camiones ocurridos a principios de este año en Texas y Alabama, hicieron surgir preguntas sobre estas licencias. En un accidente sucedido en California el mes pasado en el que murieron tres personas, el conductor del camión involucrado estaba en el país ilegalmente, lo que no hizo más que aumentar las preocupaciones.

El conductor que causó el accidente de Florida, Harjinder Singh, compareció el jueves ante un juez en el condado de St. Lucie, en ese estado, donde sus abogados solicitaron continuar su proceso judicial hasta enero mientras se preparan para el juicio. Singh se declaró inocente de tres cargos de homicidio vehicular y tres cargos de homicidio culposo.

Las nuevas restricciones a estas licencias solo permitirían que los inmigrantes que posean tres clases específicas de visas sean elegibles para obtenerlas. Los estados también tendrían que verificar el estado migratorio de un solicitante en una base de datos federal. Las licencias serían válidas hasta por un año, a menos que la visa del solicitante expire antes.

Según las nuevas reglas, solo 10.000 de los 200.000 no ciudadanos que poseen licencias comerciales calificarían para obtenerlas, y éstas solo estarían disponibles para conductores que tengan una visa H-2a, H-2b o E-2. La H-2a es para trabajadores agrícolas temporales, mientras que la H-2b es para trabajadores temporales no agrícolas, y la E-2 es para personas que hacen inversiones importantes en un negocio en Estados Unidos. Pero las reglas no se aplicarán retroactivamente, por lo que esos 190.000 conductores podrían mantener sus licencias comerciales al menos hasta que deban renovarlas.

Grupos comerciales de transporte como la Asociación de Conductores Independientes Propietarios-Operadores han apoyado la nueva regla. Hay un proyecto de ley en el Congreso que consagraría en la ley las nuevas restricciones sobre las licencias de conducir comerciales.

“Durante demasiado tiempo, las lagunas en este programa han permitido que conductores no calificados ingresen a nuestras carreteras, poniendo en riesgo a los camioneros profesionales y al público automovilista”, dijo Todd Spencer, presidente de la asociación de transporte.

Duffy ha dicho que California y otros cinco estados han emitido indebidamente licencias de conducir comerciales a no ciudadanos, pero California es el único estado contra el que el secretario ha tomado medidas porque fue el primero donde se realizó una auditoría. Las revisiones en los otros estados se han retrasado por el cierre del gobierno, pero el Departamento de Transporte ha instado a todos ellos a endurecer sus estándares.

Duffy ha revocado 40 millones de dólares en fondos federales porque dijo que California no aplica los requisitos de idioma inglés para los camioneros, y señaló, a principios de esta semana, que podría retirar otros 160 millones del estado por estas licencias emitidas indebidamente si no invalidan cada licencia ilegal y abordan todas las preocupaciones.

La periodista de LA NACION, Kate Payne, contribuyó a este informe desde Tallahassee, Florida.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.