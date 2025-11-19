Tribunal turco ordena liberar a caricaturista acusado de insultar al presidente

Un tribunal de Turquía ordenó la liberación del caricaturista Dogan Pehlevan, quien se encontraba en prisión preventiva acusado de insultar al presidente Recep Tayyip Erdogan, informó un grupo de derechos humanos.

A la espera del juicio el dibujante fue puesto en libertad bajo control judicial y tendrá que presentarse una vez a la semana ante las autoridades. También tiene prohibido viajar al extranjero, informó el martes la Asociación de Estudios sobre Medios de Comunicación y Derecho (MLSA).

Según Amnistía Internacional Pehlevan fue acusado de insultar a Erdogan en dos mensajes publicados en la red social X, antes conocida como Twitter, en 2019 y 2024.

En una audiencia el martes en un tribunal de Estambul, Pehlevan negó tener una cuenta en esa plataforma.

"Nunca he tenido una cuenta en Twitter. Como persona que escribe y dibuja, no siento la necesidad de expresarme en las redes sociales", aseguró ante el tribunal por videoconferencia, informó la MLSA.

En julio Pehlevan fue encarcelado junto con otras tres personas en otro caso. Esta vez se acusaba a la revista satírica LeMan, en la que trabaja, de haber publicado una caricatura de Mahoma.

La revista siempre ha negado cualquier vínculo entre los dibujos de un personaje llamado Muhamed y el profeta Mahoma.

Los otros tres empleados fueron puestos en libertad y la semana pasada un tribunal ordenó la liberación de Pehlevan por ese caso, en espera de juicio, y cuya próxima audiencia está prevista el 5 de mayo.

