Tribunal turco se pronunciará sobre un caso que podría destituir al líder de la oposición

ANKARA, 24 oct (Reuters) -

Se espera que un tribunal turco anuncie el viernes un veredicto que podría causar la destitución del, Ozgur Ozel, en un caso considerado como una prueba del inestable equilibrio del país entre democracia y autocracia.

Si el tribunal anula el resultado de las deliberaciones del congreso anual de 2023 del Partido Republicano del Pueblo (CHP), ello significaría la destitución de Ozel, de 51 años, su combativo líder.

Ozel ha saltado a la fama desde la detención en marzo del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, candidato presidencial de su partido y principal rival político del presidente Tayyip Erdogan.

El centrista CHP, que niega los cargos que se le imputan, está igualado en la mayoría de las encuestas con el partido conservador de raíz islámica AKP de Erdogan.

Si el tribunal cancela el congreso y destituye a Ozel, podría nombrar a para dirigir el partido o restituir al expresidente Kemal Kilicdaroglu, a quien Erdogan derrotó en las elecciones de 2023, pero que desde entonces ha perdido mucha confianza dentro del CHP.

También podría rechazar el caso, presentado por un miembro del CHP, o retrasar de nuevo el fallo.

El CHP trató de proteger a Ozel de cualquier sentencia judicial el mes pasado, cuando lo reeligió líder en un congreso extraordinario del partido.

Cientos de miembros del CHP también han sido encarcelados a la espera de juicio en una campaña de represión que ha durado un año y que los críticos del gobierno califican de politizada y antidemocrática. El gobierno lo rechaza, afirmando que el poder judicial es independiente. (Información de Ece Toksabay; edición de Clarence Fernandez; edición en español de María Bayarri Cárdenas)