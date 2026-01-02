Tribunal UE exige explicaciones a Londres por revocación de ciudadanía a exesposa ISIS

La joven no puede regresar al Reino Unido tras la revocación de su pasaporte, a pesar de que su larga batalla legal, que concluyó ante el Tribunal Supremo de Londres, generó "sospechas creíbles" de que fue víctima de trata de personas y explotación sexual.

A través de sus abogados, Begum presentó un recurso ante el TEDH, lo que motivó una solicitud del gobierno británico para aclarar el trato que recibió la joven, en particular a la luz de los posibles abusos que sufrió siendo menor de edad.

Sin embargo, un portavoz del ministerio del Interior afirmó que la decisión de revocar su ciudadanía, tomada para "proteger la seguridad nacional", será defendida enérgicamente.

"Shamima Begum no puede regresar al Reino Unido", añadió.

La revocación fue ordenada en 2019 por motivos de seguridad nacional (un asunto de competencia del gobierno) por el entonces ministro del Interior conservador, Sajid Javid. (ANSA).