Tribunal UE rechaza devolver la inmunidad a Puigdemont porque considera la euroorden suspendida en toda la UE

El Tribunal General de la Uni贸n Europea ha rechazado este viernes devolver de manera cautelar la inmunidad europarlamentaria del expresidente catal谩n Carles Puigdemont pese a su reciente detenci贸n en Italia, al considerar que la orden europea de detenci贸n y entrega emitida contra 茅l est谩 suspendida en toda la UE mientras la Justicia europea resuelve la cuesti贸n prejudicial remitida por el juez instructor de la causa del proc茅s, Pablo Llarena.

El auto del vicepresidente del Tribunal europeo --que tambi茅n afecta a las demandas presentadas por los otros dos eurodiputados de JxCAT y exconsellers Toni Com铆n y Clara Ponsat铆-- recalca que las autoridades nacionales del resto de pa铆ses de la UE, en virtud del principio de cooperaci贸n leal, deben tener en cuenta la "suspensi贸n del proceso penal y de la ejecuci贸n de las 贸rdenes de detenci贸n europeas dirigidas contra los diputados" hasta resolver la prejudicial.

En este sentido, la Justicia europea considera que el episodio ocurrido en Sicilia, cuando Puigdemont fue detenido en el aeropuerto y puesto en libertad con posterioridad "vienen a confirmar" que no hay riesgo de que un Estado miembro ejecute la euroorden mientras el proceso est茅 en suspenso, por lo que no existe un riesgo de perjuicio grave que exija devolverle la inmunidad.

El pasado julio el Tribunal europeo ya desestim贸 medidas cautelares solicitadas por los tres eurodiputados de JxCAT para recuperar sus respectivas inmunidades pese a los suplicatorios aprobados por la Euroc谩mara, pero dej贸 la puerta abierta a estudiar de nuevo medidas provisionales si m谩s adelante ve铆an su actividad de eurodiputados afectada.

Con el arresto durante unas horas de Puigdemont en Sicilia a cuenta de la euroorden emitida por Llarena, la defensa de los tres pol铆ticos independentistas vieron espacio para volver a solicitar cautelares al considerar que la actuaci贸n de la Polic铆a italiana dejaba en evidencia que segu铆a existiendo un riesgo de ser detenidos mientras la Justicia europea resolv铆a el caso de fondo.

Sin embargo, el vicepresidente del Tribunal General de la UE concluye que esos mismos hechos son los que prueban que no existe un riesgo de perjuicio "grave" puesto que Puigdemont fue puesto en libertad tras examinar el razonamiento de la Justicia europea en el primer auto de julio.

Con todo, el Tribunal europeo deja claro en su escrito que el hecho de que est茅 estudiando una cuesti贸n prejudicial remitida por Llarena sobre el alcance de las euro贸rdenes supone que tales 贸rdenes de detenci贸n y entrega est谩n suspendidas en el conjunto de la Uni贸n Europea, y no solo en B茅lgica como defendi贸 el magistrado del Supremo al pedir a Italia la entrega del expresidente catal谩n.

De este modo, confirma que el proceso penal "est谩 suspendido" hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la petici贸n de decisi贸n prejudicial y precisa que esta suspensi贸n se deriva directamente del planteamiento de dicha petici贸n y "no necesita una decisi贸n espec铆fica del Tribunal Supremo al respecto", del que dice que "estaba al corriente del efecto suspensivo".

Dem谩s, considera que Puigdemont y los exconsellers no han aportado nuevos argumentos que cuestionen sus conclusiones del primer auto dictado en julio respecto a que no es necesario devolverles la inmunidad, y ello a pesar de que "determinadas circunstancias" evocadas por su defensa "sustentan la posibilidad de que algunas autoridades nacionales no hayan extra铆do todas las consecuencias que conlleva el planteamiento de la petici贸n de decisi贸n prejudicial".

As铆 las cosas, el Tribunal europeo explica que dado que la prejudicial de Llarena versa sobre la ejecuci贸n de las euro贸rdenes emitidas en el marco de la causa del proc茅s, la suspensi贸n de ese proceso lleva aparejada necesariamente la suspensi贸n de la ejecuci贸n de las citadas 贸rdenes.

Con ello, precisa que esta suspensi贸n se deriva directamente de la relativa al proceso penal de que se trata, y que sus efectos son vinculantes para las autoridades nacionales competentes, incluidas las judiciales, sin necesidad de decisi贸n espec铆fica por su parte.