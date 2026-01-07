Trigo marca máximos de una semana, mientras la sequía aviva preocupación en EEUU

Por Tom Polansek

CHICAGO, EEUU, 7 ene (Reuters) - Los futuros del trigo en Chicago subían el miércoles a máximos de más de una semana, porque el clima seco avivó la preocupación por las cosechas en las llanuras estadounidenses, dijeron analistas.

* Los futuros de la soja alcanzaron máximos de una semana tras las recientes ventas de suministros estadounidenses a China, y los del maíz también subieron.

* Los mercados se recuperaron de las pérdidas del martes, ya que los operadores ajustaron sus posiciones antes de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos publique el lunes datos sobre las cosechas.

* El martes, datos del USDA habían mostrado que las calificaciones de condición de los cultivos de trigo de invierno de Estados Unidos cayeron durante diciembre en Kansas, el principal productor de trigo de invierno, y otros estados de las Llanuras.

* El descenso llamó la atención de los operadores, según Rich Nelson, estratega jefe de Allendale. Sin embargo, el tiempo seco en esta época del año no afecta al rendimiento de los cultivos, dijo.

* "Es una historia psicológica", dijo Nelson, que añadió que las lluvias de la primavera eran más importantes para determinar los rendimientos.

* Los futuros más activos del trigo CBOT subían 8,25 centavos, a US$5,1875 por bushel, a las 1845 GMT, tras haber subido al punto más alto desde el 29 de diciembre.

* El lunes, el USDA tiene previsto publicar las estimaciones de siembra de trigo de invierno de Estados Unidos, junto con las estimaciones de los rendimientos de maíz y soja del año pasado y otros datos.

* El USDA puede recortar su estimación de rendimiento de maíz debido al clima seco al final de la temporada de cultivo del año pasado, dijeron los operadores.

* Los futuros de maíz de CBOT subían 2,75 centavos, a 4,4675 por bushel, mientras que la soja subía 11 centavos, a 10,6725 por bushel. (Reporte de Tom Polansek en Chicago; Daphne Zhang, Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín; y Gus Trompiz en París. Edición en español de Javier López de Lérida)