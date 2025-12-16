Trigo UE marca mínimos; euro y oferta de Argentina afectan exportaciones

PARÍS/HAMBURGO, 16 dic (Reuters) - Los futuros del trigo en París ampliaron sus pérdidas el martes y tocaron mínimos contractuales, ya que la fortaleza del euro y la competencia de una oferta argentina más barata perjudicaron las perspectivas de exportación europeas.

El trigo de marzo, el contrato más activo en Euronext, con sede en París, perdía un 0,9% a las 1708 GMT, a 186,00 euros (US$218,85) la tonelada métrica, el mínimo del contrato.

"Existe presión por la fuerte competencia de las exportaciones, especialmente por los suministros baratos de Argentina, y por la firmeza del euro", dijo un operador alemán.

El euro alcanzó su nivel más alto frente al dólar desde septiembre, encareciendo el grano de Europa occidental en el extranjero.

La recolección de lo que se prevé será una cosecha récord de trigo en Argentina siguió afectando los precios.

El trigo de Chicago cayó más de un 2% en las operaciones estadounidenses.

La oficina agrícola FranceAgriMer recortó sus previsiones para las exportaciones francesas de trigo blando fuera de la Unión Europea en 2025/26, citando la competencia argentina, pero elevó sus perspectivas para los envíos dentro de la UE por la demanda de piensos.

(1 dólar = 0,8499 euros) (Reportes de Gus Trompiz en París y Michael Hogan en Hamburgo. Editado en español por Juana Casas)