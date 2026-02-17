Trigo y maíz amplían baja desde máximos de varios meses

Por Heather Schlitz

CHICAGO, 17 feb (Reuters) - Los futuros del trigo de Chicago retrocedieron el martes desde los máximos de varios meses alcanzados la semana anterior, debido a que la abundante oferta mundial y las operaciones técnicas pesaron sobre el mercado, dijeron analistas.

El maíz siguió la tendencia bajista del trigo, mientras que la soja subió gracias a las esperanzas de que China compre soja estadounidense, aunque las vacaciones del Año Nuevo Lunar, que paralizan la actividad comercial en gran parte de Asia, han aumentado la preocupación por la demanda.

El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) caía 12 centavos, a US$ 5,3675 por bushel a las 1630 GMT. El contrato había alcanzado su punto más alto desde noviembre la semana anterior, gracias a una ola de cobertura de posiciones cortas, que desde entonces se ha ido agotando.

El maíz más activo de la CBOT caía 4 centavos, a US$ 4,2750 por bushel, y la soja más activa de la CBOT subía 3,75 centavos, a US$ 11,3675 por bushel.

La soja se había recuperado después de que el presidente Donald Trump dijera este mes que China está considerando comprar 8 millones de toneladas métricas adicionales de soja estadounidense, y de que un informe del South China Morning Post afirmara que Trump y el presidente chino, Xi Jinping, podrían prolongar la tregua comercial entre sus países hasta un año.

La cosecha de soja brasileña en curso y el escepticismo del mercado sobre la compra de soja adicional por parte de China han limitado al alza los precios.

Las vacaciones del Año Nuevo Lunar y el mes sagrado musulmán del Ramadán, que comienza esta semana, podrían provocar una ralentización general de la demanda de algunos de los principales importadores de cereales y semillas oleaginosas.

En cuanto al trigo, la noticia del viernes sobre un aumento de 3 millones de toneladas métricas en la previsión de la consultora IKAR para la cosecha de trigo de Rusia en 2026, además del anuncio de que la India permitirá la exportación de 2,5 millones de toneladas de trigo, volvió a centrar la atención en la abundancia de la oferta mundial. (Reporte de Heather Schlitz en Chicago. Reporte adicional de Naveen Thukral en Singapur y Gus Trompiz en Paris. Editado en español por Javier Leira)