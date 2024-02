Nueva york y seattle--(business wire)--feb. 13, 2024--

Trilogy Films, la renombrada productora dirigida por la galardonada directora Dawn Porter, se complace en anunciar una colaboración sin precedentes con la Fundación de la Familia Schultz para producir un largometraje documental sobre una de las asociaciones más emblemáticas y de mayor carga política de la historia: la extraordinaria historia, en gran parte no contada, de Nelson y Winnie Mandela.

Nelson and Winnie Mandela after his liberation from prison in South Africa on February 11, 1990. Photo by Pool BOUVET/DE KEERLE/Gamma-Rapho via Getty Images.

Basada en el libre de Jonny Steinberg, Winnie y Nelson: Portrait of a Marriage, la película explorará el profundo vínculo de los Mandela y cómo su matrimonio estuvo inextricablemente ligado a la lucha contra el apartheid. La película promete un retrato íntimo del matrimonio de Nelson y Winnie, ahondando en su vehemente y volátil conexión desde sus primeros años hasta su objetivo mutuo de desmantelar el apartheid. Su viaje culmina con la histórica elección de Nelson Mandela como primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente. Esta exploración cinematográfica capta la esencia de sus espíritus indomables y el impacto global de su amor y defensa.

Dawn Porter, célebre por su excepcional narrativa que explora lo olvidado, revela las consecuencias de la política y la acción social, defiende a los marginados y ofrece una nueva perspectiva de lo conocido, está al timón de la producción. Gracias a su profunda capacidad para elaborar relatos que resuenan profundamente en el público y lo informan, Porter está preparada para aportar una perspectiva única a la perdurable historia de amor de Nelson y Winnie Mandela.

“Crear una película sobre la vida de Nelson Mandela es un privilegio extraordinario, y estoy realmente emocionada por la colaboración con la Fundación de la Familia Schultz y Trilogy Films", dijo Dawn Porter. "El viaje de Nelson Mandela ejemplifica la resistencia y la capacidad de cambio del espíritu humano. Aspiramos a compartir esta increíble odisea con el público de todo el mundo. Pero su historia está incompleta sin explorar la relación con su consejera más influyente e íntima: su esposa Winnie. No puede haber una historia definitiva de Mandela sin comprender la complicada dinámica de su relación".

La colaboración con Trilogy Films marca la primera incursión de la Fundación de la Familia Schultz en proyectos de narración transformadora, a través de películas y series de guiones y documentales, podcasts y libros, vinculados a su misión de crear mayores oportunidades, accesibles a todos. La participación de la Fundación de la Familia Schultz va más allá del apoyo financiero; encarna una visión filantrópica y el compromiso de contar historias veraces y ambiciosas que tengan el poder de revelar historias ocultas, despertar la esperanza, poner de relieve soluciones y restaurar la confianza en un momento de enorme pesimismo, disensión, desinformación y una fractura de la confianza en las instituciones tradicionales, el liderazgo y los demás.

“En el fondo, Winnie y Nelson es una complicada historia de liderazgo, conflicto, amor y extraordinario sacrificio ante una brutalidad insondable en la que estaba en juego el futuro de una democracia", declaró Howard Schultz, cofundador de la Fundación de la Familia Schultz y presidente emérito de Starbucks Corporation. “Mi esposa Sheri y yo nos sentimos privilegiados y honrados por la oportunidad de colaborar con una directora tan respetada y con tanto talento como Dawn para dar vida a esta película. Creemos en el poder de la narrativa centrada en el ser humano y en las aspiraciones para alimentar nuestros lazos comunes, fomentar nuestra humanidad compartida e inspirar a la próxima generación de líderes, y estamos deseando llevar a cabo otros proyectos en muchos formatos diferentes alineados con la labor filantrópica y la misión de nuestra familia".

Acerca de Trilogy Films:

Trilogy Films, fundada por la galardonada directora Dawn Porter, dirige y produce contenidos de no ficción que cuentan historias nunca contadas, comparten nuevas perspectivas y revelan la compleja humanidad de algunas de las figuras más emblemáticas de la historia. Entre las aclamadas películas de Porter se incluyen "Gideon's Army" (2013), "Spies of Mississippi" (2014) y "Bobby Kennedy for President" (2018). Su último trabajo, "Luther: Never Too Much", se estrenó con excelentes críticas en el Festival de Sundance 2024 y fue elogiada como la mejor del festival en múltiples medios de comunicación. 2023 fue un año excepcional para Porter y Trilogy. "Lady Bird Diaries", un documental de archivo sobre Lady Bird Johnson nominado a los premios Critics Choice, se estrenó en el Festival de Cine SXSW 2023, mientras que su docuserie en cuatro partes "Deadlocked: How America Shaped the Supreme Court" también obtuvo nominaciones a los premios Critics Choice Documentary Award y Film Independent Spirit Award.

Acerca de la Fundación de la Familia Schultz:

La misión de la Fundación de la Familia Schultz es crear mayores oportunidades, accesibles a todos. Nuestro trabajo está profundamente arraigado en las vidas y los valores de nuestros cofundadores, Sheri y Howard Schultz, que creen que el talento está en todas partes, pero la oportunidad no. Tratamos de aplicar las lecciones que han aprendido a lo largo de décadas para sembrar innovaciones y ampliar soluciones que ayuden a los jóvenes a superar con éxito la transición a la edad adulta y a influir positivamente en la trayectoria de sus vidas. Invertimos para liberar el potencial y abrir oportunidades, trabajando en colaboración con empleadores, empresarios, organizaciones sin ánimo de lucro y gobiernos que comparten nuestra aspiración de permitir que todo el mundo acceda a todas las promesas de Estados Unidos. Para obtener más información sobre la Fundación y su trabajo: www.schultzfamilyfoundation.org.

