Trineo: Tensión entre Canadá y EEUU

Según informes, el equipo canadiense retiró a cuatro de sus seis atletas de un torneo en Lake Placid, Nueva York, reduciendo la competición a 21 representantes y el número de puntos clasificatorios disponibles.

"Su entrenador, Joe Cecchini, me dijo que él había ideado ese plan. Y lloré cuando lo supe", declaró Uhlaender, según un reporte del diario británico The Guardian.

Pese a su victoria en Lake Placid, la estadounidense de 41 años, que finalizó en el cuarto puesto de los Juegos Olímpicos Invernales de Sochi 2014, no competirá en la Milán-Cortina.

"Mi sueño olímpico se acabó. Todavía no sé qué me dolió más: que mi amigo de 20 años me hubiera clavado al ataúd, o que estuviera haciendo algo tan horrible que lastima a tanta gente", agregó Uhlaender.

Por su parte, Bobsleigh Canada Skeleton (BCS) afirmó que la decisión de retirar a los atletas se tomó "tras una cuidadosa evaluación de las necesidades del programa y en consulta con la la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF)".

Este episodio renovó las tensiones deportivas entre ambos países, que ya habían surgido en los últimos meses a raíz de las relaciones de Ottawa con la administración de Donald Trump.

Los entrenadores de Estados Unidos, Dinamarca, Israel y Malta, cuyos atletas se vieron afectados por las retiradas canadienses, escribieron al Comité Olímpico Internacional (COI) expresando su "seria preocupación" por el proceso de clasificación.

Sin embargo, la BCS defendió su decisión en un comunicado, señalando que los atletas retirados habían competido varias veces en los días anteriores y calificando su decisión de "apropiada, transparente y acorde tanto con el bienestar de los atletas como con la integridad del deporte".

Igualmente, el asunto está siendo investigado por la IBSF.

(ANSA).