LA NACION

Trinidad debe pagar por el gas proveniente de Venezuela: ministra

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Trinidad debe pagar por el gas proveniente de Venezuela: ministra
Trinidad debe pagar por el gas proveniente de Venezuela: ministra

(Agrega detalles)

CARACAS, 22 oct (Reuters) - La ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el miércoles que Trinidad y Tobago debe pagar por cualquier gas natural que Venezuela suministre, tras la reciente concesión de una licencia estadounidense para negociar un proyecto conjunto costa afuera cerca de la frontera marítima.

La autorización, emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a principios de este mes tras una reunión entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y la primera ministra de Trinidad, Kamla Persad-Bissessar, permite a las empresas de Trinidad y Tobago negociar el proyecto de gas natural hasta abril de 2026, pero también exige la inclusión de las empresas estadounidenses

"Si Venezuela no le exporta gas a Trinidad, colapsa ese país y va a impactar en el Caribe (...) La primera ministra los está llevando por un precipicio", dijo Rodríguez en un acto en Caracas transmitido por la televisora oficial. "El gas de Venezuela lo tienen que pagar", agregó la ministra.

(Reporte de Vivian Sequera y Deisy Buitrago)

LA NACION
Más leídas
  1. Adabel Guerrero sorprendió al revelar a quién hubiese elegido para sus escenas íntimas de En el barro
    1

    Adabel Guerrero sorprendió al revelar a quién hubiese elegido para sus escenas íntimas en la serie En el barro

  2. Crean un proyecto inmobiliario top con un amenity impensado para los argentinos
    2

    Ni pileta ni spa: crean un proyecto inmobiliario top con un amenity impensado para los argentinos

  3. El nuevo SUV que se vende en el país, viene con tres pantallas y mucha tecnología
    3

    El nuevo SUV que se vende en el país, viene con tres pantallas y mucha tecnología

  4. El plan del nuevo presidente de Bolivia para “volver al mundo”, qué espera de la Argentina y su inesperado “vínculo” con la General Paz
    4

    Rodrigo Paz Pereira: “Vamos a abrir Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia”

Cargando banners ...