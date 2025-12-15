Trinidad y Tobago aprueba el tránsito de aviones militares de EE. UU. en aeropuertos

15 dic (Reuters) -

Trinidad y Tobago autorizó el lunes el tránsito de aviones militares estadounidenses por sus aeropuertos en las próximas semanas, en un contexto de una tensión cada vez mayor entre Washington y Venezuela.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del país caribeño dijo en un comunicado que se comprometía a cooperar con Estados Unidos en materia de seguridad regional, y añadió que los movimientos estaban relacionados con la logística.

En noviembre, un alto cargo militar estadounidense se reunió con la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, para reafirmar la asociación y debatir las prioridades en materia de seguridad y estabilidad regional, informó el Pentágono.

Estados Unidos ha intensificado las operaciones en el Caribe y el Pacífico en los últimos meses, incluidos más de 20 ataques a buques sospechosos de tráfico de drogas este año que han matado a casi 90 personas.

Estados Unidos ha intensificado las operaciones en el Caribe y el Pacífico en los últimos meses, incluidos más de 20 ataques a buques sospechosos de tráfico de drogas este año que han matado a casi 90 personas.

El presidente Donald Trump ha planteado recientemente la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, citando acusaciones de que el país envía narcóticos a Estados Unidos, algo que Caracas niega.