Trinidad y Tobago dice que EE.UU. le autorizó a explorar campo de gas offshore con Venezuela

Trinidad y Tobago anunció este jueves que recibió autorización de Estados Unidos para explorar un campo de gas que desarrolla con Venezuela en la frontera marítima entre ambos países, después de que las operaciones se paralizaran en abril por orden de Washington.

La autorización llega en medio del despliegue de buques de guerra estadounidenses en aguas internacionales del Caribe sur cercanas a Venezuela.

"El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha otorgado a la OFAC la licencia solicitada por el gobierno y la Compañía Nacional de Gas para continuar la exploración del yacimiento de gas Dragón", dijo el fiscal General de Trinidad y Tobago, John Jeremie.

str-pg-ba/mar