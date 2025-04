Trinidad y Tobago elige a su primer ministro con la oposición como favorita

Los trinitenses votan este lunes para elegir a los 41 miembros de la Cámara de Representantes que escogerán al próximo primer ministro de Trinidad y Tobago, donde la oposición se proyecta como favorita en las encuestas.

El primer ministro del país caribeño, Stuart Young, busca conservar el cargo que asumió en marzo pasado tras la renuncia de su antecesor y compañero de partido, Keith Rowley, quien gobernó desde 2015 junto al Movimiento Nacional del Pueblo (PNM).

Las encuestas dan como favorita a la ex primera ministra Kamla Persad-Bissessar (2010-2015), de 73 años y dirigente del opositor Congreso Nacional Unido (CNU).

Alrededor de 1,1 millones de votantes están convocados a las urnas en este maltrecho país de 1,4 millones de habitantes, el cual ha sido sacudido en los últimos años por la violencia de pandillas armadas y una crisis económica, además de reiterados desastres naturales.

La votación comenzó a las 06h00 hora local (10h00 GMT) y culminará a las 18h00 horas (21h00 GMT).

"Todo fue bastante fluido. Bastante fácil, tanto entrar como salir", declaró a la AFP el ciudadano Karn John tras votar en el Cipriani Labour College de Valsayn, en el norte de Trinidad, la más grande de las dos islas que forman parte de este archipiélago ubicado frente a las costas de Venezuela.

En Trinidad y Tobago, una democracia parlamentaria, el modelo de votación es similar al de la antigua potencia colonial británica.

La campaña electoral concluyó la noche del sábado con sendos mítines del PNM y el CNU.

Las encuestas atribuyen el 47% de la intención de voto para el partido de la ex primera ministra y poco más de 30% para el del actual primer ministro. Los observadores, en tanto, dicen que el margen entre ambos es ajustado.

Tras ejercer su voto en la Escuela Internacional de Puerto España, Young, de 50 años, se mostró optimista sobre la participación del electorado pese a las circunstancias.

- Gobierno y servicios que no frustren -

"Había mucha gente en mi sección, había una fila bastante larga de personas que me complació bastante ver, creo que eso es un buen augurio. Es, sin duda, la fila más larga en la que he estado desde que voto en Trinidad y Tobago", resaltó Stuart Young.

El primer ministro ha pedido a los trinitenses imaginar un país diferente: "Donde el gobierno y los servicios estatales no los frustren. Donde nuestro sector público trabaje para ustedes. Donde los servicios sean más rápidos y sencillos, donde se respete su tiempo y su dignidad".

Los comicios parlamentarios suelen convocarse cada cinco años y la participación de los votantes oscila entre el 60 y el 65% del electorado.

Young, exministro de Energía, se manifestó confiado en los 10 años de poder de su partido y acusa a Persad-Bissessar de hacer promesas poco realistas.

"Me han llamado de las peores maneras posibles. Me han llamado 'jamette' -prostituta- (...) borracha, perra (...) Pero para ustedes, mis leales compañeras de la UNC, siempre he sido Kamla", dijo Persad-Bissessar en un acto de campaña en Aranguez.

Conocido por su carnaval y sus playas, este país anglófono atraviesa una grave crisis de seguridad y apenas salió el 14 de abril de un estado de emergencia declarado en diciembre de 2024.

Según datos oficiales, en 2024 se registraron cerca de 600 homicidios, muchos de ellos vinculados a bandas criminales.

Trinidad y Tobago es el segundo productor de gas del Caribe y atraviesa un período de recesión económica que esperaba superar con la explotación del campo de gas "Dragón" que comparte con Venezuela.

Pero Estados Unidos revocó en abril el permiso que permitía a Trinidad y Tobago desarrollar el yacimiento en un intento por asfixiar la economía venezolana bajo un esquema de sanciones contra el gobierno del socialista Nicolás Maduro.

