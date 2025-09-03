Trinidad y Tobago elogia ataque de Estados Unidos contra bote de narcotraficantes en el Caribe

PUERTO ESPAÑA (AP) — La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, elogió el ataque estadounidense a un barco sospechoso de transportar drogas en el sur del Caribe.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que 11 personas murieron a bordo del barco que había partido de Venezuela.

"Yo, junto con la mayor parte del país, estoy contenta de que el despliegue naval de Estados Unidos esté teniendo éxito en su misión", declaró Persad-Bissessar en un comunicado el martes por la noche.

"El dolor y el sufrimiento que los carteles han infligido a nuestra nación es inmenso. No tengo simpatía por los traficantes; el Ejército de Estados Unidos debería matarlos a todos violentamente", añadió.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha dicho que las drogas a bordo de la embarcación probablemente se dirigían a Trinidad o a otro lugar del Caribe.

Persad-Bissessar expresó que restringir las armas ilegales, las drogas y el tráfico de personas disminuiría la violencia en la región del Caribe y en Trinidad y Tobago, que ha impuesto dos estados de emergencia en los últimos meses.

"Nuestro país ha sido devastado por la violencia sangrienta y la adicción debido a la avaricia de los carteles", manifestó Persad-Bissessar. "La masacre de nuestra gente es alimentada por los malvados traficantes de carteles".

En contraste, el presidente colombiano, Gustavo Petro, cuestionó el operativo asegurando que es posible hacer interdicción marítima de cargamentos de droga sin atacar a sus ocupantes, explicando que Colombia los suele capturar, dado que los que transportan la droga “no son los grandes narcos”, sino “jóvenes muy pobres” de la región.

“Bombardear la lancha es romper el principio universal de proporcionalidad de la fuerza y generar un asesinato”, indicó el miércoles el mandatario de izquierda en la red social X.

Otros líderes caribeños fueron más reservados en sus comentarios.

Barbados Today, un sitio de noticias local, citó al ministro de Relaciones Exteriores de Barbados, Kerrie Symmonds, diciendo que los ministros de Relaciones Exteriores dentro de Caricom, un bloque comercial regional de 15 miembros, escribieron a Rubio para asegurar que futuras operaciones militares dentro del Caribe no ocurran sin previo aviso o explicación.

"Lo que efectivamente estamos tratando de hacer es trabajar a través de los canales diplomáticos para asegurarnos de que no haya sorpresas y prácticas, de modo que se reciba notificación donde sea factible para acciones que van a tener un impacto regional previsible", declaró Symmonds según la versión.

Agregó que el diálogo continuo "evitará malentendidos, y podemos mantener y fortalecer nuestra confianza mutua entre nosotros".

Trump ha dicho que la embarcación atacada en aguas internacionales era operada por Tren de Aragua, una banda venezolana.

La Casa Blanca no explicó de inmediato cómo el ejército determinó que los que estaban a bordo de la embarcación eran miembros de Tren de Aragua.

El ataque se produjo después de que Estados Unidos anunciara el mes pasado que planeaba aumentar su fuerza marítima en aguas frente a Venezuela para combatir las amenazas de los carteles de drogas latinoamericanos.

