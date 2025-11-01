Trinidad y Tobago pone a su Ejército en "alerta general" frente a crisis EEUU-Venezuela
Trinidad y Tobago puso en “alerta general” el viernes a su Ejército y llamó al regreso de las tropas a sus cuarteles, según un mensaje difundido por las fuerzas de...
Trinidad y Tobago puso en "alerta general" el viernes a su Ejército y llamó al regreso de las tropas a sus cuarteles, según un mensaje difundido por las fuerzas de seguridad al que tuvo acceso la AFP.
La alerta ocurre en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe contra el tráfico de drogas, que Venezuela considera una "amenaza" para un "cambio de régimen".
"Alerta máxima: Con efecto inmediato, las Fuerzas de Defensa de Trinidad y Tobago (TTDF) se encuentran en NIVEL DE ALERTA UNO. Todos los miembros deben presentarse en sus respectivas bases", dice el mensaje enviado por las fuerzas armadas a todos los oficiales. La policía anuló "todos los permisos", según mensajes vistos por la AFP.
