Trinseo y GMP establecen una planta de reciclaje en Europa

Trinseo (nyse: tse), un proveedor de soluciones de materiales especializados, y gmp group (gmp), una empresa de innovaciones comerciales circulares de los pa铆ses bajos, han anunciado hoy conjuntamente sus esfuerzos conjuntos previstos para seguir desbloqueando la circularidad del poliestireno (ps).

El PS es un material com煤n que se utiliza en numerosas aplicaciones, como en envasado y en bienes de consumo. El PS que entra en contacto con los alimentos es un material ideal para el envasado de alimentos, y el PS reciclado que entra en contacto con los alimentos contribuye a la circularidad de los materiales de envasado, especialmente cuando los residuos de envases siguen siendo una preocupaci贸n en muchos 谩mbitos.

El objetivo de la colaboraci贸n entre Trinseo y GMP es establecer un marco de cooperaci贸n, en r茅gimen de exclusividad, para la construcci贸n y explotaci贸n por parte de GMP de una planta avanzada de pretratamiento o regeneraci贸n con una capacidad m铆nima de 25 000 t en los Pa铆ses Bajos. La planta purificar谩 los residuos de PS y entregar谩 pellets de PS reciclados de alta calidad a trav茅s del proceso de reciclaje Super Clean. La fecha prevista para la puesta en marcha de la planta en los Pa铆ses Bajos es 2024. Tambi茅n est谩 prevista la ejecuci贸n de un acuerdo de suministro fijo (tolling) y de compra-venta (off-taking) a largo plazo.

"La colaboraci贸n entre Trinseo y GMP es otro paso importante para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y cerrar el c铆rculo de una econom铆a circular, y ambas empresas son conscientes de que la forma m谩s exitosa de hacerlo es a trav茅s de la sinergia a lo largo de la cadena de valor", comenta Nicolas Joly, vicepresidente senior de Pl谩sticos y Materias Primas de Trinseo. "Esta colaboraci贸n muestra nuestros continuos esfuerzos en materia de sostenibilidad en marcha hacia nuestros objetivos de sostenibilidad para 2030 ".

"Esta asociaci贸n es un paso esencial en nuestras estrategias que contribuyen a un mundo m谩s sano y a una mayor sostenibilidad. Cada d铆a buscamos innovaciones empresariales circulares, como la valorizaci贸n de los residuos de pl谩stico mediante su reciclaje en nuevos recursos. Junto con Trinseo, ahora podemos desarrollar, construir y operar una planta de reciclaje de 煤ltima generaci贸n en Europa. Esto aumentar谩 la reutilizaci贸n de un volumen importante de poliestireno en los envases alimentarios de los consumidores. Adem谩s, podemos ofrecer otras soluciones de sostenibilidad y mejorar la circularidad en varias cadenas de valor", destaca Gerard Putman, director general GMP Group.

Gracias a esta colaboraci贸n prevista las dos empresas investigar谩n otras oportunidades de suministro y procesamiento, utilizando su experiencia tecnol贸gica combinada para ayudar a desarrollar soluciones m谩s sostenibles.

Acerca de Trinseo Trinseo (NYSE: TSE), proveedor de soluciones de materiales especializados, se asocia con las empresas para hacer realidad las ideas de una manera imaginativa, inteligente y centrada en la sostenibilidad, combinando su experiencia de primer nivel, las innovaciones con visi贸n de futuro y los mejores materiales de su clase para desbloquear el valor de las empresas y los consumidores.

Desde el proceso de dise帽o hasta la fabricaci贸n, Trinseo aprovecha d茅cadas de experiencia en soluciones de materiales diversos para abordar los desaf铆os 煤nicos de los clientes en una amplia gama de sectores, que incluyen los bienes de consumo, la movilidad, la construcci贸n y la medicina.

Los aproximadamente 3400 empleados de Trinseo aportan una creatividad inagotable para reinventar nuevas posibilidades con clientes de todo el mundo desde las sedes de la empresa en Norteam茅rica, Europa y la regi贸n de Asia-Pac铆fico. Trinseo registr贸 unas ventas netas de aproximadamente 4800 millones de d贸lares en 2021. Descubra m谩s visitando www.trinseo.com y conect谩ndose con Trinseo en LinkedIn, Twitter y Facebook.

Acerca de GMP Group En m谩s de 30 a帽os, MP Group, de propiedad familiar holandesa, ha adquirido una experiencia y conocimientos m谩s profundos en materia de sostenibilidad, reciclaje y negocios circulares. Con un esp铆ritu empresarial con visi贸n de futuro, GMP Group puede crear transformaciones inteligentes, as铆 como cadenas de valor innovadoras. Las empresas fundadas anteriormente para soluciones de reciclaje de residuos han sido adquiridas por Renewi plc. El Grupo GMP es una empresa de innovaciones comerciales circulares que participa desde en inversiones de capital, estrategias e implementaciones hasta en la gesti贸n operativa completa. Para m谩s informaci贸n, visite www.gmpgroup.eu.

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa puede contener declaraciones a futuro que incluyan, entre otras, declaraciones relativas a planes, objetivos, metas, proyecciones, estrategias, acontecimientos o resultados futuros, y suposiciones subyacentes y otras declaraciones, que no son declaraciones de hechos hist贸ricos ni garant铆as o seguridades de resultados futuros. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar por el uso de palabras como "esperar", "anticipar", "pretender", "pronosticar", "perspectiva", "ser谩", "puede", "podr铆a", "ver", "tender", "asumir", "potencial", "probable", "objetivo", "planear", "contemplar", "buscar", "intentar", "deber铆a", "podr铆a" o expresiones de significado similar. Las declaraciones prospectivas reflejan la evaluaci贸n de la gesti贸n de la informaci贸n actualmente disponible y se basan en nuestras expectativas y suposiciones actuales con respecto a nuestro negocio, la econom铆a y otras condiciones futuras. Dado que las declaraciones prospectivas se refieren al futuro, est谩n sujetas a incertidumbres inherentes, riesgos y cambios en las circunstancias que son dif铆ciles de predecir. Los factores que podr铆an hacer que los resultados futuros difieran de los expresados en las declaraciones prospectivas incluyen, entro otros, nuestra capacidad para completar la construcci贸n y comenzar a operar una planta de pretratamiento o regeneraci贸n de poliestireno para purificar y reciclar los residuos de poliestireno; nuestra capacidad para ejecutar con 茅xito nuestra estrategia de transformaci贸n y nuestra estrategia comercial; nuestra capacidad para integrar los negocios adquiridos; la volatilidad de la cadena de suministro global, el aumento de los costes o la interrupci贸n del suministro de materias primas o el aumento de los costes de transporte de nuestros productos; la naturaleza de las oportunidades de inversi贸n que se presenten a la empresa de vez en cuando; y los factores que se analizan en nuestro Informe Anual, en el Formulario 10-K, Parte I, Punto 1A: "Factores de riesgo" y en otras partes de nuestros otros informes, presentaciones y accesorios realizados ocasionalmente con la Comisi贸n de Bolsa y Valores de EE. UU. Como resultado de estos u otros factores, nuestros resultados reales pueden diferir materialmente de los contemplados en las declaraciones prospectivas. Por lo tanto, le advertimos que no conf铆e en ninguna de estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa se realizan 煤nicamente a partir de la fecha del presente. No asumimos ninguna obligaci贸n de actualizar o revisar p煤blicamente ninguna declaraci贸n prospectiva como resultado de nueva informaci贸n, acontecimientos futuros o de otro tipo, salvo que la ley lo exija.

