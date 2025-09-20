Triple campeona olímpica Thiam abandona en el heptatlón del Mundial

La vigente triple campeona olímpica de heptatlón, la belga Nafissatou Thiam, en conflicto abierto con su federación, abandonó este sábado al término de la quinta de las siete pruebas de esta disciplina en el Mundial de atletismo de Tokio, confirmó su agente a la AFP.

Mientras el entrenador de Thiam, Michael Van Der Plaetse, explicaba en flamenco a la prensa belga ese abandono, la agente de la heptatleta, Helena Van der Plaetsen, confirmó a la AFP la decisión de retirarse de esta competición.

"No tiene sentido continuar", afirmó Van Der Plaetsen, citada después por la prensa belga.

Nafissatou Thiam aspiraba al récord de Europa del heptatlón (7032 puntos) en este Mundial de Tokio, pero nada funcionó para ella como tenía previsto.

Después de cuatro pruebas de las siete, figuraba apenas sexta en la clasificación (3818 puntos), después de fallar por completo en los 200 metros.

El sábado retrocedió incluso dos posiciones en la clasificación después de un mal papel en el salto largo (11º con 5,99 m).

"No he tomado todavía mi decisión, pero claramente, mi cuerpo no está bien y no tengo ganas de hacer tonterías", había declarado Thiam, entre lágrimas después del salto largo, antes de que el entrenador anunciara el abandono.

La triple campeona del mundo y doble campeona olímpica había comenzado su participación mundialista en plena tormenta interna con la Federación Belga de Atletismo (Belgian Athletics).

Las tensiones entre ambos empezaron a unas semanas del Mundial, cuando Thiam se negó a firmar un código de conducta impuesto a los atletas por la federación al estar en desacuerdo con las condiciones de los derechos de imagen.

Thiam tiene patrocinadores que son competidores de los de Belgian Athletics, que terminó cediendo y aceptando la presencia de la estrella nacional en este Mundial.

Una vez en Tokio, Thiam había afirmado que no era tratada como sus compañeros de equipo, afirmando que la federación no le había reservado una habitación de hotel para la concentración previa a la competición, algo que Belgian Athletics calificó de "falso", y que no había querido acreditar a su kinesiólogo.

