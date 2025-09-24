Triplete de Julián Álvarez da un triunfo agónico al Atlético ante el Rayo (3-2)

Un hat-trick del argentino Julián Álvarez dio una victoria agónica al Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano por 3-2 este miércoles en el Metropolitano, en la 6ª jornada de LaLiga.

Álvarez (15) logró el primer picotazo de la noche tras un centro preciso de Marcos Llorente al segundo palo.

Sin embargo, cuando parecía que iba a llegar el descanso, Pep Chavarría (45+1) enganchó un balón para disparar con potencia desde 30 metros y perforar la portería del esloveno Jan Oblak.

En la segunda mitad, los colchoneros presionaron en búsqueda de la victoria, pero el Rayo se adelantó por primera vez gracias al gol de Álvaro García (77), rápidamente contrarrestado por la Araña (80).

Con ganas de reivindicarse después de ser sustituido el domingo en el empate ante el Mallorca, el atacante argentino (88) mostró su clase con un zarpazo con la zurda desde el balcón del área que entró por la escuadra.

Con este triunfo, el Atlético se coloca noveno con nueve puntos de 18 posibles, antes de enfrentarse el próximo sábado al Real Madrid, también en su estadio.

