LA NACION

Triplete de Julián Álvarez da un triunfo agónico al Atlético ante el Rayo (3-2)

Un hat-trick del argentino Julián Álvarez dio una victoria agónica al Atlético de Madrid ante el Ray

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Triplete de Julián Álvarez da un triunfo agónico al Atlético ante el Rayo (3-2)
Triplete de Julián Álvarez da un triunfo agónico al Atlético ante el Rayo (3-2)Bernat Armangue - AP

Un hat-trick del argentino Julián Álvarez dio una victoria agónica al Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano por 3-2 este miércoles en el Metropolitano, en la 6ª jornada de LaLiga.

Álvarez (15) logró el primer picotazo de la noche tras un centro preciso de Marcos Llorente al segundo palo.

Sin embargo, cuando parecía que iba a llegar el descanso, Pep Chavarría (45+1) enganchó un balón para disparar con potencia desde 30 metros y perforar la portería del esloveno Jan Oblak.

En la segunda mitad, los colchoneros presionaron en búsqueda de la victoria, pero el Rayo se adelantó por primera vez gracias al gol de Álvaro García (77), rápidamente contrarrestado por la Araña (80).

Con ganas de reivindicarse después de ser sustituido el domingo en el empate ante el Mallorca, el atacante argentino (88) mostró su clase con un zarpazo con la zurda desde el balcón del área que entró por la escuadra.

Con este triunfo, el Atlético se coloca noveno con nueve puntos de 18 posibles, antes de enfrentarse el próximo sábado al Real Madrid, también en su estadio.

rsc/iga

LA NACION
Más leídas
  1. Trump evitó el naufragio
    1

    Trump evitó el naufragio

  2. Un nuevo SUV se presenta en la Argentina con foco en el confort y la tecnología
    2

    Un nuevo SUV se presenta en la Argentina con foco en el confort y la tecnología

  3. Una fintech argentina celebró 40 años en la Argentina con una acción inédita
    3

    Naranja X celebró 40 años en la Argentina con una acción inédita

  4. Subieron bonos y acciones, bajó el dólar y se desplomó el riesgo país tras el mensaje de apoyo de EE.UU.
    4

    Subieron bonos y acciones, bajó el dólar y se desplomó el riesgo país tras el mensaje de apoyo de EE.UU.

Cargando banners ...