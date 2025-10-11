Triplete y dos fallos en el penal de Haaland para aplastar a Israel

Erling Haaland anotó un triplete, a pesar de fallar un penal en dos ocasiones, para que Noruega aplastara 5-0 a Israel este sábado y se acerque a la clasificación para su primer Mundial desde 1998.

Noruega, que no ha jugado en un torneo grande desde la Eurocopa 2000, lidera el grupo I con nueve puntos sobre Italia, que ocupa el segundo lugar, tiene dos partidos menos y visita a Estonia este sábado.

Los escandinavos asegurarán un lugar en el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, con una victoria sobre los estonios el martes si Italia no derrota a Estonia o Israel en sus próximos dos partidos.

Espectacular, el delantero del Manchester City Haaland es el máximo goleador en la clasificación europea con 12 goles hasta ahora.

Pero la tarde no empezó bien para Haaland en el Estadio Ullevaal: lanzó un penal y se topó con el arquero Daniel Peretz.

Se ordenó repetir el disparo por invasión dentro del área y el delantero lanzó su segundo intento en dirección opuesta, solo para que nuevamente fuera desviado por Peretz.

Noruega finalmente se adelantó en el minuto 18 gracias a un gol en propia puerta de Anan Khalaili, antes de que Haaland marcara en su novena aparición internacional consecutiva y sellara el triplete (27', 63' y 72').

Antes del inicio del partido, cientos de personas asistieron a una manifestación pro-palestina, cantando "Liberen Palestina" para protestar contra el "genocidio" de Israel en Gaza, informaron periodistas de AFP.

La presidenta de la Asociación de Fútbol de Noruega, Lise Klaveness, dijo recientemente que estaba presionando "para que Israel sea sancionado".

jc/pm/dam