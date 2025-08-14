Triunfal noche de U de Chile, Bolívar y Alianza en octavos de Sudamericana

En sus feudos, Universidad de Chile, Alianza Lima y Bolívar blindaron este miércoles sus arcos y ganaron sus duelos de ida de octavos de final de una Copa Sudamericana que promete revanchas de alto voltaje.

Locatario en el histórico estadio Nacional de Santiago, Universidad de Chile, campeón del torneo en 2011, puso a delirar a sus hinchas a los 36 minutos cuando un tiro esquinado de Lucas Assadi desde las puertas del área abrió el marcador.

El delantero aprovechó el buen momento de los chilenos, que se fueron al descanso con buenas sensaciones, aunque el inicio del complemento fue favorable a un Rey de Copas argentino que por momentos ahogó a la U.

El uruguayo Matías Abaldo tuvo una clara oportunidad de igualar el duelo para los visitantes, monarcas en 2010 y 2017, pero falló en una noche para el olvido que terminó con expulsión al 73.

Pese a tener un hombre más, los universitarios sufrieron hasta el final para sacar a flote el duelo y se van a la revancha en Buenos Aires con buenas sensaciones en una temporada que empezó para ellos con una eliminación apretada en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Enfrente, el Rojo de Avellaneda buscará respuestas en su casa en una temporada en la que busca volver a los primeros planos internacionales, tras años de ostracismo y luego de que su archirrival, Racing, se coronara en la Sudamericana el año pasado.

Alan Cantero, señor del gol en Lima

Más holgado fue el festejo de local de Alianza Lima ante el ecuatoriano Universidad Católica en un entretenido partido que culminó con el 2-0 de los peruanos en el estadio Alejandro Villanueva.

El hombre gol de la noche fue Alan Cantero, quien arrancó la contienda desde el banquillo.

A los 76 minutos, el delantero argentino abrió el marcador con un cabezazo y a los 87 completó su noche dorada al definir con precisión ante la salida desesperada del guardameta Johan Lara.

Efectivo, el Alianza de Paolo Guerrero puso en aprietos al equipo ecuatoriano, que tendrá que batallar duro si quiere seguir con vida en el torneo que definirá a su campeón en noviembre, en la boliviana Santa Cruz de la Sierra.

Bolívar se agranda en duelo de altura

El Hernando Siles de La Paz le regaló a Bolívar otra noche de celebración. A más de 3600 metros sobre el nivel del mar, un error en la salida de Cienciano facilitó la jugada que terminó con la apertura del marcador.

El uruguayo Martín Cauteruccio aprovechó un pase en profundidad para encarar a su compatriota Ignacio Barrios, quien salió a tapar su arco sin suerte ante la sutil definición al palo del atacante de La Academia.

Barrios tampoco tuvo éxito al minuto 58 cuando un centro por la izquierda terminó con cabezazo goleador del argentino Damián Batallini.

Con un 2-0 de respaldo, Bolívar bajará unos metros para jugar en una semana la revancha en el feudo de Cienciano, en Cusco, a unos 3300 msnm.

El equipo peruano, campeón de la Sudamericana en 2003, protagoniza una serie que aún tiene mucho para dar.