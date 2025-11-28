Triunfo del Como mete presión al líder Roma en la Serie A

Como logró este viernes un triunfo 2-0 sobre Sassuolo, en el partido que abrió la decimotercera fecha de la Serie A, consolidando su paso firme en el Calcio y manteniendo viva la lucha por los puestos de privilegio.

Los goles de Anastasios Douvikas (14') y Alberto Moreno (53') dieron la victoria al Como y lo dejan a tres puntos del líder AS Roma (27 unidades), que el domingo recibirá al Nápoles en un duelo clave por la punta del campeonato italiano.

Nápoles, actualmente tercero con 25 puntos, busca acortar distancias y mantenerse en la pelea por el liderazgo, mientras Como celebra su triunfo y se mete en un grupo que le respira de cerca a la Loba.

