Triunfo del francés Grégoire en Vuelta a Gran Bretaña, donde Thomas se despide del ciclismo
El francés Romain Grégoire se llevó este domingo el triunfo final en la Vuelta a Gran Bretaña, carre
- 1 minuto de lectura'
El francés Romain Grégoire se llevó este domingo el triunfo final en la Vuelta a Gran Bretaña, carrera en la que puso fin a su etapa como ciclista profesional el galés Geraint Thomas, vencedor del Tour de Francia en 2018.
La sexta y última etapa de esta carrera, con final en Cardiff, fue ganada al esprint por el neerlandés Olav Kooij.
Romain Grégoire, líder desde su victoria en la 4ª etapa, aguantó los ataques del belga Remco Evenepoel, segundo en la general, para llevarse la victoria final por delante del doble campeón olímpico de París 2024.
El corredor del equipo Groupama-FDJ firma a sus 22 años la décima victoria de su carrera.
Esta etapa sirvió para despedir, en su tierra natal, a Geraint Thomas.
El corredor del Ineos, vencedor del Tour en 2018, fue homenajeado con un pasillo de honor por sus rivales antes del inicio de la etapa, en el velódromo de Newport.
bnl/hpa/mcd/rnr
Otras noticias de Remco Evenepoel
- 1
Provincia movilizada. Vigilia y exposición de reliquias a la espera de la canonización del “influencer de Dios”
- 2
Mató a un ladrón. Usar un chaleco antibalas y portar un arma salvaron la vida de un chofer en La Matanza
- 3
TV y streaming del domingo: Colapinto en la Fórmula 1, Alcaraz vs. Sinner en el US Open y eliminatorias de Europa
- 4
Pasaportes defectuosos: emitieron miles de documentos con fallas y ahora piden a los argentinos que los devuelvan