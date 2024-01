PARÍS, 11 ene (Reuters) - Un triunfo de Donald Trump en la elección presidencial de Estados Unidos representaría una "amenaza" para Europa, dijo el jueves la jefa del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

"Si sacamos lecciones de la historia, con lo que quiero decir la manera en que (Trump) llevó a cabo los primeros cuatro años de su mandato, es claramente una amenaza", dijo Lagarde a la cadena de televisión France 2.

"No hay más que ver los aranceles comerciales, no hay más que ver su compromiso respecto a la OTAN, no hay más que ver su actitud respecto a la batalla contra el cambio climático", añadió. (Reporte de Sudip Kar-Gupta; Editado en español por Javier Leira)