Triunfo in extremis del AC Milan para consolidar la segunda plaza de la Serie A

Con goles en el tramo final de Stranhija Pavlovic y Rafael Leao, el Milan se llevó la victoria por 2-0 en su visita a la Cremonese y suma tres puntos que le permiten consolidarse en la segunda posición de la Serie A.

Tras un partido muy pobre de los "rossoneri", Pavlovic adelantó a los visitantes con un remate con el hombro en el minuto 89 y sentenció Leao en el añadido (90+4').

Pese a los tres puntos sumados, el Milan sigue lejos de su gran rival Inter, que lidera la clasificación con 10 puntos de ventaja, luego de la victoria de los "nerazzurri" el sábado ante el Génova por 2-0, aunque el derbi de la capital lombarda del próximo fin de semana podría dar algo de suspense al tramo final de la temporada.

No obstante, el Milan se acerca al principal objetivo de la temporada, la clasificación para la próxima Liga de Campeones, luego de haberse quedado el año pasado fuera de las competiciones continentales.

El equipo de Massimiliano Allegri cuenta con nueve puntos de ventaja sobre el Como de Cesc Fábregas, quinto clasificado tras vencer el sábado al Lecce por 3-1.

La Roma, 4º clasificado a 7 puntos del Milan, se enfrentará en el último partido dominical a una Juventus que, unos días después de la dolorosa eliminación en la Liga de Campeones (en la prórroga tras haber igualado tres goles de desventaja ante el Galatasaray) tiene una de sus últimas oportunidades para no quedar descolgada de la carrera por el Top 4.