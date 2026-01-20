Triunfos con diferentes sensaciones en Australia para los campeones Sinner y Keys

Doble campeón del Abierto de Australia, Jannik Sinner solo dejó escapar tres juegos este martes en la primera ronda antes de que su rival, Hugo Gaston, abandonara por lesión, mientras que la defensora del título Madison Keys tuvo un debut más complicado pero igualmente victorioso.

El italiano de 24 años mandaba 6-2 y 6-1 cuando su rival francés tiró la toalla por una lesión en los abdominales. Se había caído durante el primer set tras devolver una dejada de Sinner y pidió la intervención de un fisioterapeuta.

"Me sentí muy bien preparado; trabajamos mucho físicamente y en la pista durante la pretemporada", declaró el número 2 tras su primer partido oficial de la temporada 2026.

Tras un debut sin mayor historia ante el 93º jugador mundial, ahora Sinner se enfrentará al australiano James Duckworth (88º).

Invicto desde octubre, Sinner firmó su decimosexta victoria consecutiva y se une en segunda ronda a Carlos Alcaraz (1º), Alexander Zverev (3º), Novak Djokovic (4º) y Daniil Medvedev (12º).

- Adiós de Monfils tras más de dos décadas -

En el cuadro masculino se despidió el brasileño de 19 años Joao Fonseca (28º), lastrado por una lesión de espalda, ante el estadounidense Eliot Spizzirri (85º); 6-4, 2-6, 6-1 y 6-2.

Avanzó, al ganar su cuarto partido en Melbourne Park tras superar la clasificación, el español Rafael Jódar (150º), también de 19 años, que batió en cinco mangas al japonés Rei Sakamoto (203º); 7-6 (8/6), 6-1, 5-7, 4-6 y 6-3.

Además, el semifinalista de la edición de 2025 Ben Shelton (7º) escapó en tres sets -6-3, 7-6 (7/2) y 7-6 (7/5)- de la trampa tendida por el francés Ugo Humbert (33º), reciente finalista en Adelaida y el jugador mejor clasificado entre los que no son cabezas de serie.

Se enfrentará al local Dane Sweeny (182º), procedente de la clasificación, que logró su primera victoria en un Grand Slam frente al ilustre Gaël Monfils (110º), que disputó a sus 39 años su último Abierto de Australia.

"Mi viaje empezó aquí en 2003 (en la clasificación). Estamos en 2026 y es la línea de meta, pero gracias a todos por acompañarme, han sido formidables", señaló el carismático showman francés.

- Rybakina, control en dos sets -

En el cuadro femenino la defensora del título Keys (9ª) se vio sorprendida por una feroz resistencia de su primera rival, la desconocida ucraniana Oleksandra Oliynykova (92ª).

En su primer partido del cuadro final de un Grand Slam a los 25 años, la jugadora nacida en Kiev llevó a la estadounidense al tie-break en la primera manga, antes de aflojar en la segunda y caer finalmente por 7-6 (8/6) y 6-1.

"Estaba muy nerviosa al inicio del partido", admitió Keys, que había dado la sorpresa al superar a la número 1 del mundo Aryna Sabalenka en la final de la última edición.

"Pocas personas pueden presumir de ser la campeona defensora al empezar un Grand Slam", subrayó la estadounidense, incómoda ante el juego lleno de variantes de su rival, con secuencias de derechas cortadas en medio de la pista o pelotas altísimas y muy liftadas.

"Mi rival estuvo increíble, me lo puso muy difícil. Tiene un juego atípico y es muy rápida, así que me hizo trabajar mucho", destacó Keys, que se medirá en segunda ronda a su compatriota Ashlyn Krueger (62ª).

Ganadora de Wimbledon en 2022 y de las WTA Finals en noviembre, la kazaja Elena Rybakina (5ª) controló su debut imponiéndose por 6-4 y 6-3 a la eslovena Kaja Juvan (100ª). Se enfrentará en segunda ronda a la francesa Varvara Gracheva (77ª).