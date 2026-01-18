Triunvirato, petróleo, Nobel: ¿hacia dónde va Venezuela?

¿Hacia dónde va Venezuela? El presidente Donald Trump capturó al líder venezolano Nicolás Maduro, pero su administración sigue en pie y hace guiños a Washington, dueño del juego, mientras que la opositora María Corina Machado intenta volver a la partida.

Tras meses de despliegue militar en el Caribe, la operación estadounidense del 3 de enero concluyó con la captura de Maduro en el corazón de Caracas.

Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió en su lugar y, bajo presión de Trump, ha concedido acuerdos petroleros, excarcelado a opositores presos y reanudado la recepción de vuelos de deportados desde Estados Unidos.

- Triunvirato -

Tras la humillante captura de Maduro, el chavismo, que gobierna desde 1999 con Hugo Chávez y desde 2013 con Maduro, muestra un frente unido.

Delcy Rodríguez; su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, y el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, considerado el brazo radical de la revolución, aparecen juntos en las ceremonias oficiales.

Del llamado "club de los cinco" (completado con Maduro y su esposa Cilia Flores, también detenida por Estados Unidos), se pasó a un triunvirato.

"Los que quedan en el gobierno (lo que) les toca es trabajar juntos" en una agenda impuesta por Estados Unidos para evitar un nuevo ataque, opina Benigno Alarcón, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Dividirse podría costarles caro, agregó.

Andrés Izarra, exministro de Chávez, sostiene que en la práctica "el triunvirato es una ilusión óptica", dado que el ala dura, representada por Cabello, "ha perdido la partida".

Para Elías Ferrer, director de la consultoría Orinoco Research, los Rodríguez "tienen que incluir (a Cabello) porque sigue teniendo mucho poder, pero en verdad los actores que están marcando el ritmo ahora son Delcy, Jorge y (el ministro de Defensa) Vladimir Padrino, es decir, el sector militar que no es el de Diosdado".

El ataque, "según toda la información que tengo, fue posible gracias a que hubo colaboración dentro de Venezuela, por parte de los militares", añade.

- ¿Qué quiere Trump? -

"Trump no busca la democracia: busca petróleo y estabilidad a bajo coste. Una verdadera transición democrática implicaría elecciones, incertidumbre, tiempo. Trump no tiene tiempo: su ventana se cierra en 2028. Una democracia podría votar por opciones que no le convienen", subraya Izarra.

"Delcy ofrece exactamente lo que Trump necesita: alguien que conoce el aparato, puede garantizar el flujo de petróleo, no tiene legitimidad popular y, por lo tanto, depende totalmente de Washington para sobrevivir. Su debilidad es su valor", agrega.

Alarcón cree que Trump no quiere repetir los "errores de Irak", donde Estados Unidos derrocó a los partidarios de Sadam Husein y se encontró con un país ingobernable.

"Busca evitar instaurar un Gobierno" al que tendría que "apoyar con tropas en Venezuela". "Los chavistas siempre estarán ahí, aunque sean minoría. El problema es tener instituciones que respondan al Estado y no a una facción", precisa.

- María Corina Machado -

Ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado representa cierta legitimidad: muchos observadores consideran que la oposición ganó las presidenciales de 2024, en las que Maduro fue declarado vencedor a pesar de acusaciones de fraude.

Sin embargo, Trump, a quien Machado entregó su medalla del Nobel, dijo que ella no estaba cualificada para gobernar.

Alarcón matiza que más allá del discurso "la recibió en la Casa Blanca con las cuatro figuras principales de la administración: el jefe de gabinete, el secretario de Estado y el vicepresidente y tuvieron un almuerzo de dos horas".

Acota que el trato refleja la importancia de la venezolana como figura política.

- El petróleo -

Delcy Rodríguez prometió reformar la ley de hidrocarburos, mientras que Pdvsa, la gigantesca petrolera estatal, negocia la venta del crudo a Estados Unidos.

El embargo impuesto en 2019 por Trump en su primer mandato sigue vigente.

"Hay que ver qué pasa con las sanciones. ¿Trump le va a dejar a todo el mundo invertir o solo va a dejar a (las estadounidenses) ExxonMobil, ConocoPhillips y Chevron?", pregunta Ferrer.

El experto acota que ya existe "un modelo de producción rentable", con las reservas y mucha de la infraestructura construida.

Incluso repararla sería menos costoso que empezar desde cero.

"Un petrolero me dijo que hay un millón de barriles por día adicionales que se pueden producir", comenta.

Pero Alarcón subraya que con el fantasma del proceso de expropiaciones impulsado por Chávez, la reforma de la ley de hidrocarburos es algo "necesario con Delcy o cualquier otra persona al frente del gobierno".

"Si nosotros queremos activar la industria petrolera venezolana con inversión extranjera, hay que proteger esa inversión extranjera, si no nadie va a querer venir", explica Alarcón.