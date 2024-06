Trolltunga, la maravilla natural noruega, se destaca como lugar elegido para bodas internacionales

Fiordo de hardanger, noruega--(business wire)--jun. 21, 2024--

Trolltunga, la formación rocosa más espectacular de Noruega, se ha convertido en un destino para bodas de ensueño. Este año, un número récord de parejas se casaron en el día más largo del año, con ceremonias que se extendieron hasta la medianoche en el lugar favorito de Instagram.

Por primera vez, las ceremonias de casamiento en Trolltunga duraron hasta la medianoche para que un número récord de parejas puedan participar. Realizar las ceremonias en el día más largo del año, el de más luz solar, ofreció un telón de fondo único e inolvidable para las bodas.

"Queríamos algo especial para nuestra boda, y ahora estamos en medio de una de las bellezas naturales más hermosas que jamás hayamos visto. No tenemos palabras. Ha sido una experiencia realmente fantástica", cuenta Daniele Arcuri y Lavinia Paretti, una pareja italiana.

Un sueño internacional

El alcalde Roald Aga Haug casó a veinte parejas de once países, entre ellos Noruega, Escocia, Alemania, Rumania, Italia, Polonia, Costa Rica, Letonia, Lituania, Suecia y Dinamarca. Distintas parejas afirman que "casarse rodeado de la naturaleza noruega es un sueño", y que se sienten "bendecidos de poder hacerlo".

"Nos encantó. Fue exactamente lo que queríamos y por lo que vinimos a Noruega y a Trolltunga", agregan Federica Migliori y Luka Landucci, que también viajaron desde Italia.

Una tendencia creciente en un paisaje de ensueño

El interés por las bodas en medio de la naturaleza en Noruega ha aumentado de manera significativa en los últimos años. Cuando se presentó por primera vez esta posibilidad, tres parejas se casaron en Trolltunga. Ahora, por distintos motivos ese número ha crecido hasta llegar a veinte parejas, Las altas temperaturas récord en Europa han generado un enorme interés en los fiordos noruegos. Nunca antes la región de los fiordos de Hardanger, ubicada en las afueras de Bergen, ha recibido tantos turistas.

El día de las bodas comenzó con un caminata de 10 kilómetros hasta Trolltunga. Los equipamientos y los vestidos de bodas fueron transportados por helicóptero, y se organizaron varios equipos para que las parejas puedan cambiarse antes de las ceremonias. Músicos locales ejecutaron cautivantes melodías para generar un clima agradable durante el acto nupcial.

Una región revitalizada

Aunque las bodas no generan ingresos significativos, el creciente interés por Noruega y Hardanger como destino turístico de vacaciones ha generado inversiones multimillonarias en la región. Ahora el área florece con nuevas actividades y atracciones todos los años. Hardanger, y también Trolltunga, se ha convertido en uno de los destinos más populares de Noruega.

