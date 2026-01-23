Tropas danesas iban a combatir si Trump intervenía en Groenlandia

(ANSA-AFP) - COPENHAGUE, 23 GEN - Las tropas enviadas a Groenlandia desde Copenhague recibieron la orden de estar listas para el combate en caso de un ataque estadounidense contra el territorio autónomo danés, informó la emisora pública danesa Dr.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se retractó de sus amenazas de conquistar Groenlandia por la fuerza tras la reunión del miércoles con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmando que habían alcanzado un "acuerdo marco" sobre la isla ártica.

Hasta ese momento, Trump no había descartado previamente el uso de la fuerza, insistiendo en que Estados Unidos necesitaba Groenlandia por "razones de seguridad nacional".

Dr. informó que una orden militar danesa de la semana pasada exigía que los soldados en Groenlandia estuvieran equipados con munición real.

La orden también describía una operación en varias fases que incluía la posibilidad de enviar fuerzas y recursos adicionales posteriormente, de ser necesario.

Según la emisora, aviones civiles y militares han comenzado a transportar soldados y equipo a Groenlandia. El despliegue forma parte oficialmente del ejercicio militar Arctic Endurance, liderado por Dinamarca, que, según Copenhague, continuará "durante gran parte del próximo año". (ANSA-AFP).