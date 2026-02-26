Tropas de Afganistán atacan a fuerzas de Pakistán en región fronteriza

Afganistán atacó este jueves a tropas de Pakistán en la frontera en respuesta a bombardeos aéreos, y afirmó haber capturado puestos paquistaníes, informaron autoridades militares y gubernamentales.

"En respuesta a las repetidas violaciones por parte del ejército paquistaní, se lanzaron operaciones ofensivas a gran escala contra bases e instalaciones militares" de Pakistán, declaró en X el portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid.

Un portavoz militar dijo que las fuerzas afganas en las provincias orientales de Nangarhar y Kunar habían iniciado "intensos ataques contra puestos paquistaníes".

"Hasta ahora, no hay bajas del lado afgano", indicó Wahidullah Mohammadi, portavoz del ejército en el este de Afganistán.

La oficina del gobernador y residentes de la provincia de Kunar también dijeron a la AFP que estaba en marcha una acción militar.

Hamdullah Fitrat, portavoz adjunto del gobierno talibán, afirmó que "se han capturado 15 puestos" por parte de las fuerzas afganas.

De su lado, el ministerio paquistaní de Información, afirmó en la red X que la acción de Afganistán encontró una "respuesta inmediata y efectiva".

Esta operación militar se produce tras los bombardeos paquistaníes en las provincias de Nangarhar y Paktika el sábado y domingo, que, según la misión de la ONU en Afganistán, dejaron al menos 13 civiles muertos.

El gobierno talibán dijo que al menos 18 personas murieron y negó el anuncio de Pakistán de que la operación militar había dejado más de 80 víctimas.

Las relaciones entre los vecinos se han deteriorado gravemente en los últimos meses.

Importantes pasos fronterizos permanecen cerrados desde los enfrentamientos de octubre, en los que murieron más de 70 personas en ambos lados.

Pakistán acusa a Afganistán de no actuar contra los grupos militantes que perpetran ataques en su territorio, algo que el gobierno talibán niega.