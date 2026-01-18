Tropas israelíes matan a palestinos por cruzar una línea de alto el fuego difusa y mal señalizada

EL CAIRO, Egipto (AP) — Una línea divisoria, a veces invisible, puede suponer vida o muerte para los palestinos en Gaza.

Aquellos que se refugian cerca de la "Línea amarilla" del territorio, a la que el ejército israelí se retiró como parte del alto el fuego de octubre, dicen que viven con miedo, ya que los soldados israelíes disparan casi a diario a cualquiera que cruce o incluso se acerque a ella.

De los 447 palestinos muertos desde que el alto el fuego entró en vigor hasta el martes, al menos 77 fueron asesinados por disparos israelíes cerca de la línea, incluidos 62 que la cruzaron, según el Ministerio de Salud de Gaza. Entre ellos había adolescentes y niños pequeños, encontró The Associated Press.

Y aunque el ejército ha colocado algunos barriles amarillos y barreras de concreto que delimitan los límites de la zona palestina, la línea aún no está marcada en ciertos lugares y en otros fue trazada casi medio kilómetro (0,3 millas) más adentro de lo acordado en el acuerdo de alto el fuego, ampliando la parte de Gaza que controla Israel, según palestinos y expertos en cartografía.

"Nos mantenemos alejados de los barriles. Nadie se atreve a acercarse", dijo Ahmed Abu Jahal, residente de la ciudad de Gaza, señalando que los marcadores están a menos de 100 metros (110 yardas) de su casa, en lugar de los aproximadamente 500 metros (546 yardas) delineados en un mapa publicado por el ejército israelí.

Hasta el martes, el ejército había reconocido haber matado a 57 personas alrededor de la línea amarilla, diciendo que la mayoría eran milicianos. Afirmó que sus tropas están cumpliendo con las reglas de combate para hacer frente a grupos armados e informan a los palestinos sobre la ubicación de la línea y la marcan en el suelo para "reducir la fricción y prevenir malentendidos".

Fácil de pasar desapercibida

Según los términos del alto el fuego, Israel retiró sus tropas a una zona de separación de hasta siete kilómetros (cuatro millas) de profundidad que incluye la mayor parte de las tierras cultivables de Gaza, sus puntos elevados y todos sus cruces fronterizos. Eso encierra a más de dos millones de palestinos en una franja a lo largo de la costa y el centro de Gaza.

Personas de todas las edades, algunas ya fallecidas, han estado apareciendo casi a diario en la sala de emergencias del hospital Al-Ahli de la ciudad de Gaza con heridas de bala por acercarse a la línea, dijo el director del hospital, Fadel Naeem.

En medio de la vasta destrucción en Gaza, la línea de demarcación a menudo no es fácil de detectar, dijo Naeem. Recordó haber recorrido caminos no dañados durante una visita reciente a la ciudad sureña de Jan Yunis. No se dio cuenta de que casi había cruzado la línea hasta que los lugareños le gritaron que se diera la vuelta, dijo.

El Ejército israelí dijo que la mayoría de las personas que ha matado al cruzar la línea representaban una amenaza para sus tropas. Según un funcionario militar que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las reglas militares, las tropas emiten advertencias audibles y luego hacen disparos de advertencia cada vez que alguien cruza la línea. Muchos civiles se retiran ante los disparos de advertencia, aunque algunos han sido asesinados, reconoció el funcionario.

Muerto cuando jugaba cerca de la línea

Zaher Shamia, de 17 años, vivía con su abuelo en una tienda a 300 metros (330 yardas) de la línea en el campo de refugiados de Jabaliya, en el norte de Gaza. El 10 de diciembre, estaba jugando con su primo y algunos amigos cerca de la línea, según un video que tomó antes de su muerte.

De repente, se oyeron disparos y el video se detuvo. Soldados que se acercaban a la línea con una excavadora blindada dispararon a los adolescentes, hiriendo a Zaher, dijo un testigo.

Un vecino finalmente encontró el cuerpo de Zaher, que había sido aplastado por la excavadora, dijo el abuelo de Zaher, Kamal al-Beih: "solo lo reconocimos por su cabeza".

Dos médicos, Mohamed Abu Selmiya y Rami Mhanna, confirmaron que el adolescente había sido asesinado por disparos y luego atropellado por una excavadora. El funcionario militar dijo que estaba al tanto de que Shamia era un civil y que el ejército estaba investigando el incidente.

Maram Atta dijo que el 7 de diciembre, su hija de tres años, Ahed al-Bayouk, estaba jugando con sus hermanos fuera de su tienda, que estaba cerca de la línea amarilla a lo largo de la costa sur de Gaza. Atta estaba preparando lentejas cuando escuchó aviones sobrevolando, luego disparos.

Un proyectil errante pasó cerca de ella y alcanzó a Ahed, quien ya estaba muerta cuando llegaron a la clínica.

"Perdí a mi hija por lo que siguen llamando un 'alto el fuego'", dijo Atta, llorando. "¿De qué alto el fuego están hablando?"

Un funcionario militar negó el asesinato.

Ambigüedad mortal

La ubicación exacta de la línea es ambigua, difiriendo en los mapas publicados por el ejército israelí y la Casa Blanca.

Ninguno coincide con la línea que las tropas parecen estar marcando en el suelo, según palestinos y especialistas en geolocalización.

Chris Osiek, consultor y analista de inteligencia de código abierto, ha geolocalizado varios bloques amarillos basándose en videos de redes sociales. Encontró al menos cuatro áreas urbanas donde las tropas colocaron los bloques varios cientos de metros más adentro de Gaza que la línea amarilla especificada en el mapa militar.

"Esto es básicamente lo que obtienes cuando simplemente dejas que Trump haga una imagen y la publique en Truth Social y dejas que las FDI hagan la suya", dijo, usando el acrónimo para el ejército israelí. "Si no es un sistema adecuado, con coordenadas que faciliten a la gente orientarse por donde está, entonces dejas la ambigüedad libre para que las FDI interpreten la línea amarilla como básicamente quieran".

El funcionario militar desestimó tales críticas, diciendo que cualquier desviación del mapa equivale a solo unos pocos metros. Pero para los palestinos encerrados por la destrucción y el desplazamiento generalizados, cada pocos metros perdidos son otra casa en la que no se puede refugiar, otra que dudan que alguna vez se recupere.

"La línea se está acercando mucho"

Bajo el alto el fuego, se supone que las fuerzas israelíes sólo deben permanecer en la línea amarilla hasta una retirada más completa, aunque el acuerdo no da un calendario para eso. Los siguientes pasos en el acuerdo se están retrasando y las tropas se atrincheran en posiciones del lado israelí, de modo que los palestinos se preguntan si están presenciando una toma de tierras permanente.

En diciembre, el ministro de Defensa de Israel describió la línea amarilla como "una nueva línea fronteriza, que sirve como una línea defensiva avanzada para nuestras comunidades y una línea de actividad operativa".

El ejército ha continuado nivelando edificios dentro de la zona controlada por Israel, convirtiendo vecindarios ya dañados en paisajes lunares. Casi toda la ciudad de Rafah, en la frontera de Gaza con Egipto, ha sido arrasada durante el último año. El ejército dice que esto es necesario para destruir túneles y preparar el área para la reconstrucción.

En algunos lugares, las demoliciones desde el alto el fuego han invadido más allá de la línea amarilla oficial. Desde noviembre, las tropas han nivelado una franja del barrio Tuffah de la ciudad de Gaza que se extiende unos 300 metros (330 yardas) fuera de la zona controlada por Israel, según fotos satelitales del 14 de octubre y el 18 de diciembre proporcionadas por Planet Labs.

Abu Jahal regresó a su casa dañada en Tuffah al inicio del alto el fuego. Dijo que con frecuencia veía aparecer nuevos barriles amarillos y al ejército expulsando a cualquiera que viviera del lado de los marcadores.

El 7 de enero, el fuego israelí alcanzó una casa cerca de él, y los residentes tuvieron que evacuar, dijo. Abu Jahal dijo que su familia, que incluye a su esposa, su hijo y otros siete familiares también podría tener que irse pronto.

"La línea se está acercando mucho", dijo.

