Tropas rusas matan a un periodista estadounidense cerca de Kiev, según las autoridades ucranianas

Fuerzas rusas habr√≠an matado al periodista estadounidense Brent Renaud en un ataque en Irpin, a las afueras de Kiev, seg√ļn ha informado el jefe de la Polic√≠a de la regi√≥n de Kiev, Andrii Nebitov, y recoge la prensa ucraniana.

"Los invasores matan incluso a periodistas de medios internacionales que están intentando mostrar la verdad de las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania", ha afirmado Nebitov a través de una publicación en Facebook.

"Hoy, un corresponsal de 51 a√Īos del famoso peri√≥dico 'The New York Times' ha muerto tiroteado en Irpin. Otro periodista ha resultado herido. Ahora mismo estamos intentando sacar a la v√≠ctima de la zona de combate", ha apuntado Nebitov.

En la publicaci√≥n aparece una fotograf√≠a de la identificaci√≥n de Renaud de 'The New York Times' y otra de su pasaporte que confirma que se trata de un ciudadano estadounidense, pero el medio ha matizado despu√©s que el periodista no estaba cubriendo el conflicto para ellos, y llevaba siete a√Īos sin colaborar.

El periódico neoyorquino tampoco ha confirmado formalmente la información, pero sí ha trasladado el pésame a sus familiares. "Estamos muy apenados por la noticia de la muerte de Brent Renaud", ha publicado en Twitter el subdirector del 'NYT', Cliff Levy.

Levy ha explicado que Renaud trabaj√≥ durante muchos a√Īos como c√°mara y fot√≥grafo para el diario, pero que no lo hac√≠a desde 2015 y en estos momentos no estaba en n√≥mina del peri√≥dico. "Se ha informado de que trabajaba para el 'Times' porque llevaba un carn√© de prensa que fue emitida hace muchos a√Īos para un trabajo", ha indicado Levy.