TRU Simulation announced the acceptance of the first of three Unit Training Device (UTD) simulators as part of the Multi-Engine Training System (METS) Ground Based Training System (GBTS) contract by Naval Air Warfare Center – Training Systems Division (NAWCTSD). (Photo credit: TRU Simulation)

TRU Simulation anuncia la aceptación de la entrega del primer Dispositivo de Entrenamiento de Unidad para el contrato del sistema de entrenamiento en tierra multimotor; se han ejercido las opciones contractuales para dispositivos y soporte adicionales

TRU Simulation + Training Inc. anunció hoy la aceptación del primero de tres simuladores de Dispositivos de Entrenamiento de Unidad (Unit Training Device - UTD) como parte del contrato del Sistema de Entrenamiento Multimotor (Multi-Engine Training System - METS) y del Sistema de Entrenamiento en Tierra (Ground Based Training System - GBTS) del Naval Air Warfare Center – Training Systems Division (NAWCTSD). Además, con una reciente modificación del contrato se ejercieron opciones adicionales que se describen en la adjudicación base del contrato, incluyendo la modernización de dos UTD, la entrega de cuatro OFT adicionales y la ampliación de diversos servicios de soporte.

TRU Simulation, una filial de Textron Aviation Inc., es una empresa de Textron Inc. (NYSE: TXT) que diseña, fabrica y distribuye dispositivos de entrenamiento de alta fidelidad y simuladores de movimiento completo para clientes civiles y de defensa.

"En TRU, nos enorgullece apoyar la misión de METS GBTS de proporcionar una plataforma de entrenamiento intermedio y avanzado para aviadores del Ejército, el Cuerpo de Marines y la Guardia Costera de los EE. UU. La entrega puntual del primer UTD refuerza el compromiso de TRU de ofrecer soluciones innovadoras y confiables para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes", declaró Jerry Messaris, vicepresidente y director general de TRU Simulation. "En TRU Simulation, nos complace continuar nuestra trayectoria en la fabricación de dispositivos de alta fidelidad para apoyar misiones críticas".

En noviembre de 2024, TRU recibió una Carta de Equivalencia que habilitaba al UTD como Dispositivo de Entrenamiento de Simulación de Vuelo (Flight Simulation Training Device - FSTD) de Nivel 7 autorizado por la Federal Aviation Administration (FAA). Además, TRU logró la entrega y aceptación puntual de 21 Entrenadores de Aviónica de Escritorio (Desktop Avionics Trainers - DAT) para el programa METS.

El contrato base se adjudicó para tres simuladores UTD en una configuración comercial estándar King Air 260 para entrenamiento de vuelo de ala fija, un simulador de Entrenamiento de Vuelo Operacional (Operational Flight Trainer - OFT) en la configuración METS T-54A para operaciones de entrenamiento de vuelo de mayor fidelidad y dinamismo, una Estación de Soporte de Simuladores (Simulator Support Station - SSS) en la configuración METS T-54A para apoyar el mantenimiento del software de los dispositivos implementados y 21 DAT para entrenamiento presencial en aviónica. TRU proporcionará capacitación para instructores de dispositivos y mantenimiento, repuestos, así como Servicios Logísticos para Contratistas (Contractor Logistics Services - CLS) para dar soporte a los dispositivos implementados en Corpus Christi, Texas. El contrato se adjudicó mediante un concurso público completo y se prevé que las entregas continúen hasta 2026.

Acerca de TRU Simulation

TRU Simulation + Training Inc., una filial de Textron Aviation Inc., es un proveedor líder de dispositivos de entrenamiento de alta fidelidad y simuladores de movimiento completo para la industria de la aviación. Con un fuerte compromiso con la excelencia y la innovación, TRU Simulación está a la vanguardia de la tecnología de simulación de vuelo durante más de una década. Nuestras soluciones de simulador personalizadas permiten a los pilotos navegar por los cielos con confianza, mientras que nuestra tecnología de punta garantiza experiencias de entrenamiento seguras y realistas. Para obtener más información, visite www.TRUSimulation.com.

Acerca de Textron Aviation

Inspiramos el viaje del vuelo. Durante más de 95 años, Textron Aviation Inc., una compañía de a Textron Inc., ha potenciado nuestro talento colectivo con las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y ofrecerles a nuestros clientes la mejor experiencia de aviación. Con una gama que abarca desde reactores de negocios, turbohélices y pistones de alto rendimiento, hasta misiones especiales, entrenadores militares y productos de defensa, Textron Aviation detenta la cartera de productos de aviación más versátil y completa del mundo, además de una fuerza laboral que ha producido más de la mitad de todos los aviones de aviación general del mundo. Los clientes de más de 170 países confían en nuestro nivel legendario de rendimiento, fiabilidad y versatilidad, junto con nuestra red mundial de servicio al cliente de confianza, para un vuelo económico y flexible.

Para más información, visite www.txtav.com|www.defense.txtav.com|www.scorpionjet.com.

Acerca de Textron Inc.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red global de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para brindar a los clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus poderosas marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems y TRU Simulation. Para obtener más información, visite: www.textron.com.

Ciertas afirmaciones que se incluyen en este comunicado de prensa son previsiones de futuro que pueden proyectar ingresos o describir estrategias, objetivos, perspectivas u otras cuestiones no históricas; estas afirmaciones son válidas únicamente en la fecha en que se realizan, y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna previsión de futuro. Estas declaraciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que nuestros resultados reales difieran sustancialmente de los que se expresan o están implícitos en dichas declaraciones prospectivas.

