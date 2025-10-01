Trucos para tu colada en un minuto: ideales para casas pequeñas sin espacio para tender

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

La colada es una de esas tareas que nunca se acaban y que, además, pueden resultar especialmente complicadas en casas pequeñas o sin terraza. El espacio reducido y la falta de ventilación hacen que tender, planchar y doblar la ropa se conviertan en un verdadero reto. Sin embargo, algunos trucos caseros permiten ahorrar tiempo y espacio, incluso cuando no se puede tender fuera. La creadora de contenido Virginia Martínez, autora del canal @ideasatrocitos, ha compartido un vídeo con nueve consejos prácticos para mejorar la colada en el día a día. Son ideas rápidas y accesibles que no requieren más que utensilios básicos, pero que marcan la diferencia a la hora de secar, planchar y guardar la ropa, especialmente, en espacios reducidos.

TENDER MEJOR EN POCO ESPACIO Para aprovechar el tendedero al máximo, Martínez recomienda colocar los extremos de las sábanas bajeras en dos perchas y engancharlas en cada ala: así se secan más rápido y es posible colgar varias a la vez. En el caso de las sábanas encimeras, basta con doblarlas por la mitad para dejar espacio en el centro y tender ahí los pantalones, colgándolos por las rodillas. Las camisetas, por su parte, pueden colocarse boca abajo y de barra en barra para reducir a la mitad el espacio ocupado. Con este sencillo sistema se multiplica la capacidad de secado incluso en tendederos pequeños.

PLANCHAR CON MENOS ESFUERZO También hay soluciones para hacer más rápida y eficiente la tarea de planchar. Un truco consiste en colocar papel de aluminio en la base de la tabla, lo que refleja el calor y permite alisar la ropa con menos pasadas. Otra opción es preparar un plancha-fácil casero mezclando agua templada con un poco de suavizante en un pulverizador. Si la plancha se pega con el uso, basta con aplicar unas gotas de aceite en un algodón, frotar bien la superficie, limpiarla con un paño y probar sobre una prenda vieja antes de volver a utilizarla.

AHORRAR ESPACIO AL GUARDAR El orden también cuenta en la colada. Cambiar las perchas de madera por otras más finas puede duplicar el espacio en el armario. Y para doblar las sábanas de forma compacta, Virginia explica un sistema sencillo: juntar primero los extremos de la bajera, extenderla sobre la cama y doblar los laterales hacia dentro hasta formar un bolsillo. Con la sábana encimera se sigue un proceso similar: doblarla dos veces por la mitad, colocar la bajera en el centro, añadir la funda de la almohada y plegar todo junto hasta crear un paquete bien compacto.