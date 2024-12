Trudeau se reunirá con la oposición canadiense para analizar relaciones con EEUU

TORONTO (AP) — El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se reunirá con todos los líderes de la oposición para analizar las relaciones entre Estados Unidos y Canadá después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles generalizados a todos los productos canadienses.

Una fuente familiarizada con el tema dijo que la reunión se llevará a cabo el miércoles por la tarde. La persona habló bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizada para hablar públicamente sobre el asunto.

Trudeau empleó con éxito un enfoque de “Canadá unido” durante el primer mandato de Trump, cuando se renegoció el acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Sin embargo, el gobierno minoritario del primer ministro tiene ahora una posición política mucho más débil y enfrentará un proceso electoral dentro de un año.

Trudeau regresó a Canadá tras cenar el viernes con Trump en el club Mar-a-Lago en Florida, sin garantías de que el presidente electo se retractará de imponer aranceles a todos los productos del importante socio comercial estadounidense.

El republicano ha amenazado con imponer un gravamen de 25% a todos los productos que ingresen a Estados Unidos desde Canadá y México, a menos que ambos países frenen el flujo de migrantes y drogas.

Trump calificó las conversaciones del viernes como “productivas”, pero no indicó ningún retroceso en su compromiso de promulgar los aranceles como una de sus primeras órdenes ejecutivas cuando asuma el cargo en enero.

Canadá, que dice que Trump lo compara injustamente con México, es uno de los países que depende más del comercio en el mundo, y 77% de sus exportaciones van a Estados Unidos.

Durante el primer mandato de Trump, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN, por parte del republicano, y los informes de que consideraba la posibilidad de imponer un arancel de 25% al sector automotriz, fueron considerados una amenaza existencial para Canadá.

Kirsten Hillman, embajadora de Canadá en Washington, dijo el domingo a The Associated Press que Trudeau logró que Trump y los principales nominados al gabinete entendieran que no hay comparación entre la frontera de Canadá y Estados Unidos y la frontera entre éste y México. Hillman se sentó en una mesa adyacente a la de Trudeau y Trump.

El flujo de migrantes y las incautaciones de drogas son muy diferentes. Los agentes de aduanas de Estados Unidos incautaron 19,5 kilogramos (43 libras) de fentanilo en la frontera canadiense durante el último año fiscal, en comparación con 9.570 kilogramos (21.100 libras) en la frontera mexicana.

La mayoría del fentanilo que llega a Estados Unidos, donde causa alrededor de 70.000 muertes por sobredosis anualmente, es fabricado por cárteles mexicanos que utilizan precursores químicos que introducen desde Asia.

Respecto a la inmigración, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó que se produjeron 1,53 millones de encuentros con migrantes irregulares en la frontera suroeste con México entre octubre de 2023 y septiembre de 2024. Esto contrasta con los 23.721 encuentros en la frontera canadiense en el mismo periodo.

Canadá es el principal destino de exportación de 36 estados de Estados Unidos. Diariamente cruzan la frontera casi 3.600 millones de dólares canadienses (2.700 millones de dólares estadounidenses) en bienes y servicios.

Aproximadamente 60% de las importaciones de crudo de Estados Unidos provienen de Canadá, así como 85% de las importaciones de electricidad.

Canadá es también el mayor proveedor extranjero de acero, aluminio y uranio de Estados Unidos, y posee 34 minerales y metales fundamentales que el Pentágono está ansioso por obtener e invertir en la seguridad nacional.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP