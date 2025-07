Trump 2.0 no tiene reparos en ganar dinero extra

Donald Trump ha abandonado los pocos reparos de su primer mandato como presidente para ganar dinero extra y promociona abiertamente sus intereses económicos privados.

El martes inauguró otro campo de golf que lleva su nombre en la ciudad de Balmedie, al concluir una visita de cinco días a Escocia.

La ceremonia, con gaitas, fuegos artificiales y una canción de la campaña electoral de Trump ("YMCA" de Village People) fue transmitida en directo por el canal de YouTube de la Casa Blanca.

Trump acompañó al primer ministro británico, Keir Starmer, en un recorrido por el campo de golf el lunes.

Al día siguiente dio la bienvenida al líder de Escocia John Swinney, quien ha generado polémica por conceder subvenciones para celebrar un torneo de golf en la propiedad de Trump.

- "Profundamente preocupante" -

"Todo esto da la impresión de que gobiernos extranjeros pagan o rinden tributo a los negocios de Donald Trump en aparentes intentos de congraciarse con él y recibir un mejor trato en temas políticos clave, incluidos acuerdos comerciales", declaró Noah Bookbinder, director de la oenegé Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW).

Es "profundamente preocupante" que la diplomacia estadounidense pueda guiarse por los intereses financieros de la familia Trump, añadió.

Un funcionario de la Casa Blanca negó cualquier irregularidad en la estancia de Trump en Escocia porque los bienes del presidente están en un fideicomiso administrado por sus hijos.

Entre aplausos, el presidente de 79 años salió el martes a jugar en el nuevo campo de golf con su hijo Eric, quien dirigió el proyecto.

"Queríamos que este fuera el mejor campo de 36 hoyos del mundo. Y no hay duda de que lo hemos logrado", declaró Trump hijo.

Un periodista le preguntó entonces a Trump si constituía un conflicto de intereses con su cargo de presidente.

"No he oído nada de eso", respondió Trump, e inmediatamente cambió de tema.

"¿Pudiste ver mi drive en el primer hoyo? (...) Bastante largo, bastante largo", comentó.

Eric y Donald Trump Jr., quien también estuvo presente en la investidura, son vicepresidentes ejecutivos de la Trump Organization, un holding que gestiona una amplia gama de propiedades y otros activos.

Durante su estancia en Escocia, Trump también recibió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en otro de sus resorts de golf, en la ciudad de Turnberry.

- Criptomonedas -

La familia Trump tiene más de una decena de lujosos resorts de golf que pueden albergar recepciones o torneos.

Los Trump esperan que algún día el Abierto Británico se juegue en su propiedad en Turnberry.

Los hijos de Trump están involucrados en distintos negocios, alentados abiertamente por su padre desde la Casa Blanca pese a que él no los dirige. El gobierno del presidente ha promovido las criptomonedas que han inflado la riqueza de Trump, muy criticado por organizar una cena privada en abril para los 25 principales poseedores de US$TRUMP, un producto cripto asociado con él y llamado meme coin. Ha promocionado este producto en su plataforma de redes sociales Truth Social, que es parte de la empresa Trump Media. - "Confundador emérito" - La esposa de Trump, Melania, también está involucrada en iniciativas lucrativas, como un documental producido por Amazon. El presidente y Steve Witkoff, su enviado para Rusia y Oriente Medio, están vinculados a través de sus familias a una empresa de criptomonedas llamada World Liberty Financial. Esta empresa, cuyo sitio web dice que Trump es cofundador emérito, recibió críticas por una reciente transacción con una compañía en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos. Durante una gira por Oriente Medio, Trump accedió a una solicitud de las autoridades emiratíes para poder comprar electrónica de vanguardia de Estados Unidos. En el mismo viaje, Trump aceptó recibir un avión Boeing como regalo de Catar a Estados Unidos, un obsequio que los demócratas consideran un flagrante conflicto de intereses. Durante su primer mandato, la Trump Organization declaró una moratoria sobre las inversiones con empresas privadas en otros países. Esta vez no se abstiene.