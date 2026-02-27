Trump ordena a las agencias federales que dejen de utilizar la tecnología de Anthropic

NUEVA YORK, 27 feb (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que ordenó a todas las agencias federales que cesen de inmediato todo uso de la tecnología de Anthropic, y añadió que habría una eliminación gradual de seis meses para el Departamento de Defensa y otras agencias que usan los productos de la empresa.

"Estoy ordenando a todas las agencias federales del Gobierno de Estados Unidos que cesen inmediatamente todo uso de la tecnología de Anthropic. No la necesitamos, no la queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos", afirmó Trump en una publicación en Truth Social.

La directiva de Trump se produce en medio de una disputa entre el Pentágono y el laboratorio de inteligencia artificial Anthropic por las preocupaciones sobre cómo el ejército podría utilizar la IA en la guerra.

Los portavoces de Anthropic, que tiene un contrato de 200 millones de dólares con el Pentágono, no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

La disputa ha dividido a algunos líderes del sector, militares y parlamentarios sobre si la IA debe utilizarse sin restricciones, cuando su creador, Anthropic, ha afirmado que la tecnología aún no es fiable para armas totalmente autónomas.

Anthropic ha mantenido sus líneas rojas sobre el uso militar de sus modelos de IA Claude para armas autónomas y vigilancia interna. Anthropic fue la primera de estas empresas de IA en trabajar con información clasificada, a través de un acuerdo de suministro con el proveedor de servicios en la nube Amazon.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, famoso por abandonar OpenAI en 2020 debido a sus preocupaciones sobre la gestión de la tecnología de IA, ha advertido de que la IA ha avanzado más rápido que la ley.

Una tecnología potente podría absorber material dispar para recopilar información sobre civiles desprevenidos, afirmó en una entrada de blog el jueves, una perspectiva que los críticos consideran una laguna legal.

(Reporte de Ryan Jones, Andrea Shalal, Ismail Shakil y Jeffrey Dastin; escrito por Daphne Psaledakis. Editado en español por Javier Leira)