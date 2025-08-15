Trump a Putin: del halago al enfado y la frustración

Desde halagos hasta la irritación y la frustración, e incluso algunos insultos, Donald Trump no ha escatimado palabras sobre Vladimir Putin desde su regreso a la Casa Blanca.

Estas son algunas de las declaraciones más destacadas del presidente estadounidense hacia su par ruso.

- "Muy buena relación" -

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump hizo del fin de la guerra en Ucrania una de sus prioridades.

"Creo que está destruyendo a Rusia al no llegar a un acuerdo", dijo a la prensa el 20 de enero hablando de Putin, aunque recordó que siempre se llevó "muy bien con él".

Un día después, publicó en Truth Social:

"Voy a hacerle a Rusia, cuya economía está fallando, y al presidente Putin, un FAVOR muy grande. Pónganse de acuerdo ahora y ¡PAREN esta ridícula guerra! SÓLO VA A EMPEORAR", escribió en mayúsculas.

"Siempre ha tenido una muy buena relación con el presidente Putin", afirmó también.

Los elogios fueron recíprocos porque el mandatario ruso dijo el 24 de enero de su par estadounidense que "no sólo es alguien inteligente, es una persona pragmática".

"El presidente Putin incluso utilizó mi muy fuerte lema de campaña, 'SENTIDO COMÚN'. Ambos creemos firmemente en ello", se congratuló Trump, después de su conversación telefónica el 12 de febrero.

- "Vladimir, ¡DETENTE!" -

Pero, a finales de marzo, el nerviosismo se hace patente y Trump menciona la posible "culpa de Rusia" en la persistencia de la guerra, y dice que está "enfadado" con Putin cuando este ataca la credibilidad del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Al día siguiente, el magnate republicano cree, no obstante, "que (Putin) estará a la altura de lo que (él) le ha dicho".

A finales de abril, después de intensos bombardeos rusos en Ucrania, Trump es tajante: "Vladimir, ¡DETENTE!", le lanza, sin descartar la posibilidad que el líder ruso lo esté engañando.

"Me hace pensar que tal vez no quiera detener la guerra, solo me está dando largas, y hay que tratarlo de otra manera, ¿mediante 'medidas bancarias' o 'sanciones secundarias? ¡¡¡Están muriendo demasiadas personas!!!", reiteró.

- "¡Completamente LOCO!" -

Menos de un mes después, tras una nueva oleada de ataques rusos a Ucrania, la impaciencia de Trump crece, y sus mensajes violentos también:

"Siempre he tenido muy buena relación con (el presidente) ruso Vladimir Putin, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto completamente LOCO!", escribió en Truth Social. "¡Está jugando con fuego!", advirtió.

"Decepcionado" con Rusia a mediados de junio, Trump sigue un mes después "muy descontento" tras las conversaciones con Putin, pese a que el mandatario ruso le deseó "muy amablemente" un feliz cumpleaños.

"Quiere ir hasta el final, simplemente seguir matando gente, no es bueno", dijo a la prensa.

"Si quieren saber la verdad: recibimos mucho de lo que podríamos llamar sandeces de parte de Putin.

Es siempre muy amable, pero resulta irrelevante", también declaró a los periodistas.

"Ya no estoy tan interesado en hablar (con él) más", dijo en Escocia el 28 de julio. Pero este miércoles, dos días antes de su encuentro en Alaska, Trump aseguró que esta reunión será "muy importante".