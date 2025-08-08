Trump a tribunal: no se pronuncien contra aranceles

“Si un Tribunal de Izquierda Radical fallara en contra de nosotros en esta fecha tan tardía, en un intento de derribar o perturbar la mayor cantidad de dinero, creación de riqueza e influencia que Estados Unidos haya visto, sería imposible recuperar, o devolver, estas enormes sumas de dinero y honor.

Sería 1929 de nuevo, una GRAN DEPRESIÓN!”, escribió Trump en una publicación en su plataforma de redes sociales Truth Social.

La publicación llega cuando un tribunal federal de apelaciones considera si debe defender el fallo del Tribunal de Comercio Internacional con sede en Nueva York de que Trump no tiene la autoridad para imponer aranceles unilateralmente a la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos. (ANSA).