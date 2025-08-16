Trump aboga ahora por ir "directamente" a un acuerdo de paz en Ucrania y no a "un simple alto el fuego"

MADRID, 16 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado tras verse en Alaska con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, que es mejor negociar "directamente" un acuerdo de alto el fuego en Ucrania y no "un simple alto el fuego", pese a que hace unos días amenazaba a Moscú con sanciones si no accedía a frenar ya los ataques.

Trump, que aspira a "salvar millones de vidas" con iniciativas como la que el viernes le llevó a romper el aislamiento de Putin con una inédita cumbre, ha celebrado en su cuenta de Truth Social que el del viernes fue un día "grande y muy exitoso", pese a la aparente falta de acuerdos.

Según Trump, la reunión con Putin "fue muy bien", algo que habría trasladado también en contactos posteriores con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y con líderes europeos en diversos contactos este sábado de madrugada.

El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que "todos" coinciden en que "la mejor manera de terminar la horrible guerra entre Rusia y Ucrania" pasa por ir "directamente" a un acuerdo de paz, obviando "un simple alto el fuego" que, según Trump, tiende "a menudo" a no respetarse sobre el terreno.

El mandatario norteamericano ha confirmado que el lunes recibirá en el Despacho Oval a Zelenski, para hablar en persona de los esfuerzos diplomáticos en marcha para poner fin al conflicto ucraniano, y ha vuelto a poner sobre la mesa una posible cumbre a tres bandas: "Si todo va bien, fijaremos entonces un encuentro con el presidente Putin".

Zelenski ha insistido en que Kiev no puede quedar fuera de las negociaciones y este mismo sábado también ha respaldado el plan de Trump para organizar una reunión a tres con Putin. Sin embargo, un asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, ha asegurado que esta posibilidad no fue tratada en Alaska, según agencias de noticias oficiales rusas.

En su comparecencia conjunta ante los medios, ni Trump ni Putin aludieron a una futura apertura de la mesa a Zelenski y se limitaron a mostrarse dispuestos a volver a verse, sin concretar cuándo ni dónde. El mandatario ruso sugirió que la próxima cita tuviese lugar en Moscú.