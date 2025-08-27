Trump aborda este miércoles su "muy completo" plan para el futuro de la Franja de Gaza
Trump aborda este miércoles su "muy completo" plan para el futuro de la Franja de Gaza
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunirá este miércoles a su gabinete en la Casa Blanca para abordar la gestión de una Franja de Gaza posconflicto, pese al bloqueo israelí a las conversaciones para un acuerdo de alto el fuego en el enclave palestino.
Así lo ha anunciado el enviado especial estadounidense para Oriente Próximo, Steve Witkoff, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News en la que ha señalado que será una "gran reunión" y ha asegurado que Washington tiene un "plan muy completo" para el enclave plalestino.
"Creo que mucha gente verá lo sólido y bien intencionado que es, y refleja los motivos humanitarios del presidente Trump", ha agregado, sin dar más detalles.
Witkoff ha afirmado además que en Washington "creemos que vamos a resolver esto de una forma u otra, sin duda antes de que acabe este año", alegando que ambas partes han mostrado su "disposición a continuar las conversaciones", si bien las autoridades israelíes han expresado su rechazo a la propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes por fases que han planteado Qatar y Egipto y a la que ha accedido el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
Otras noticias de Donald Trump
- 1
Avanza el análisis de los teléfonos en el caso de las presuntas coimas: mensajes borrados, un celular roto y un Samsung que no pueden abrir
- 2
“Antes me alcanzaba para sostener a mi familia y ahora no”: cada vez más recuperadores urbanos pierden su trabajo o ya no les alcanza para vivir
- 3
Escándalo en el aula: una profesora fue filmada robando dinero de las carteras de sus propias alumnas
- 4
Francisco Cerúndolo venció al italiano Matteo Arnaldi y avanzó a la segunda ronda del US Open