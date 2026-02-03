Trump aceptó mediar con Ecuador para desescalar crisis con Colombia, afirma Petro

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este martes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, aceptó mediar para desescalar la guerra comercial de Colombia con Ecuador en medio de disputas entre los dos países por diferencias sobre la lucha contra el narcotráfico.

Colombia y Ecuador se impusieron aranceles recíprocos del 30% hace dos semanas, luego de que el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa acusó a su vecino de supuestamente no combatir a las mafias en la frontera.

Durante su primer encuentro con Trump en la Casa Blanca, Petro le pidió este martes a Trump mediar para superar la crisis con Noboa, un aliado de Washington. "Él dijo 'bueno, voy a llamarlo'", sostuvo Petro en una entrevista con la emisora colombiana Caracol Radio.