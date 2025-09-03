Trump acusa a Kim y Putin, reunidos en Pekín, de conspirar contra EEUU
Trump acusa a Kim y Putin, reunidos en Pekín, de conspirar contra EEUU
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -
El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha acusado de "conspirar" contra Estados Unidos a sus homólogos ruso y norcoreano, Vladimir Putin y Kim Jong Un respectivamente, quienes se encuentran en Pekín con motivo del 80 aniversario de la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, por lo que ha recordado al presidente del gigante asiático, Xi Jinping, la contribución estadounidense a su victoria sobre el país vecino.
"Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo chino tengan un gran y duradero día de celebración. Por favor, transmita mis más cordiales saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos", ha señalado en su plataforma Truth Social.
En el mismo mensaje, el mandatario se ha preguntado "si el presidente Xi de China mencionará o no el enorme apoyo y la sangre que Estados Unidos dio a China para ayudarla a asegurar su libertad frente a un invasor extranjero muy hostil".
En esta línea, ha defendido que "muchos estadounidenses murieron en la búsqueda de China por la victoria y la gloria", por lo que "espero que sean honrados y recordados como se merecen por su valentía y sacrificio".
Los líderes ruso y norcoreano han coincidido en el gigante asiático junto a una veintena de jefes de Estado y de gobierno con motivo del desfile que este miércoles tiene lugar en Pekín para celebrar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la segunda guerra sino-japonesa y con el que las autoridades chinas esperan mostrar su poderío militar.
Otras noticias de Donald Trump
- 1
Un auto que llegaría a la Argentina sacó la máxima calificación en un test de seguridad
- 2
“Es el primer trabajo digno que tengo”: durante años ejerció la prostitución y hoy trabaja como cuidadora en un hogar de adultos
- 3
La clásica historia de desamor italiana que ya tiene 30 años, es la única canción exitosa de su autor y que todo el mundo quiere grabar
- 4
Martín Menem y Bullrich hablaron del nuevo audio de Karina Milei que habría sido grabado en la Cámara de Diputados