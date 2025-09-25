Trump acusa a la "izquierda radical" del último tiroteo en Dallas y sugiere que la derecha puede reaccionar

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este jueves a la "izquierda radical" de estar detrás del tiroteo mortal contra un centro de migrantes en Dallas el día anterior y ha sugerido que la derecha podría reaccionar de manera violenta. "Más vale que no les provoquen", ha dicho. "La izquierda radical está causando este problema, no la derecha, y va a empeorar y, al final, se les volverá en contra", ha dicho Trump cuando se le ha preguntado por el tiroteo de este miércoles en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que ha dejado al menos un muerto. "Pasan cosas malas cuando se juega estos juegos" y "la derecha es mucho más dura que la izquierda", ha afirmado Trump, quien ha asegurado que son "personas con muy bajo coeficiente intelectual" y que están "fuera de control". "La derecha no está haciendo esto, no lo están haciendo", ha insistido Trump desde el Despacho Oval, donde ha recibido al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de paso por Washington tras ser uno de los primeros líderes mundiales en tomar la palabra el lunes en la nueva sesión de la Asamblea General de la ONU. "Más vale que no les provoque porque no será bueno para la izquierda (...) Llegará un punto en que la gente no lo soportará más y eso no será bueno para la izquierda radical", ha vaticinado Trump, no sin antes mencionar que no quiere que nada ocurra. "Soy el presidente de todo el país", ha apuntado. Un día antes de estas declaraciones, al menos una persona murió y otras dos resultaron heridas en un tiroteo contra un edificio del ICE en Dallas. Las autoridades confirmaron el fallecimiento del tirador que se habría suicidado antes de ser interceptado por los agentes de las fuerzas de seguridad. Asimismo, han apuntado que el ataque tendría motivaciones políticas. La víctima mortal fue una de estas personas detenidas en el centro en situación irregular.