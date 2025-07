Trump acusa a Powell de la debilidad del mercado inmobiliario e insiste en que debería bajar tipos

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha atribuido a unos tipos de interés demasiado elevados el enfriamiento del mercado inmobiliario en el país, donde las ventas de viviendas de segunda mano en junio cayeron un 2,7%, hasta una cifra anualizada de 3,93 millones de casas, el nivel más bajo en nueve meses. "La vivienda en nuestro país está rezagada porque Jerome 'Tardón' Powell se niega a bajar las tasas de interés", ha asegurado el inquilino de la Casa Blanca a través de su perfil en TruthSocial, donde ha afirmado que las familias se ven perjudicadas porque los tipos de interés son demasiado altos. "Nuestro país tiene que pagar una tasa más alta de lo que debería ser debido a 'Tardón'. Nuestra tasa debería ser tres puntos más baja que la actual, ahorrándonos un billón de dólares al año (como país)", ha reiterado Trump. "Este testarudo de la Reserva Federal simplemente no lo entiende; nunca lo entendió y nunca lo entenderá. La Junta (de la Fed) debería actuar, ¡pero no tiene el coraje para hacerlo!", ha apostillado. En este sentido, anteriormente el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, había indicado en declaraciones a BloombergTV que "no hay prisa" para identificar al sucesor del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y que la nominación podría provenir de los actuales miembros de la junta directiva o de los directores de los bancos regionales. "Hay muchos candidatos sólidos, incluyendo varios que forman parte de la junta directiva principal y quizás presidentes de bancos regionales", dijo Bessent sin especificar nombres, limitándose a confirmar que "la decisión será del presidente Trump, y no tenemos prisa". Según distintas informaciones, el propio Bessent, junto con el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett; el exmiembro de la junta directiva de la Fed, Kevin Warsh; y el actual gobernador, Christopher Waller, se encuentran entre los candidatos propuestos por el presidente Donald Trump para la presidencia. El mandato de Powell como presidente de la Fed finaliza en mayo de 2026, aunque dispone de un mandato independiente como miembro de la junta directiva, que finalizaría en enero de 2028. Aranceles. Por otro lado, después del anuncio del acuerdo comercial con Japón, Donald Trump ha recordado que está dispuesto a reducir los aranceles aplicables a las importaciones procedentes de aquellos países dispuestos a abrir sus mercados a Estados Unidos. "Siempre renunciaré a los puntos arancelarios si logro que los principales países abran sus mercados a EE.UU.", ha asegurado el líder estadounidense, para quien sin la amenaza de tarifas "sería imposible lograr que los países se abran. ¡SIEMPRE, CERO ARANCELES A EE.UU.!" De tal modo, ha advertido de que, si bien puede bajar los aranceles a los países que abran sus mercados a los productos estadounidenses, para aquellos que no lo hagan se fijarán "¡aranceles mucho más altos!". "Recuerden, Japón, por primera vez, está abriendo su mercado a EE. UU., incluso a autos, SUV, camiones y todo lo demás, incluso a la agricultura y el arroz, lo cual siempre fue un rotundo NO", ha afirmado Trump, añadiendo que "Indonesia también ha acordado, por primera vez, abrir completamente su mercado a EE. UU. ¡Eso es enorme! Nuestros negocios harán una fortuna. ¡Y Japón también!".