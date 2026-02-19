Trump acusa a Starmer de cometer un "gran error" con el archipiélago de Chagos

WASHINGTON/LONDRES, 18 feb (Reuters) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el miércoles que el primer ministro británico, Keir Starmer, estaba cometiendo un gran error al firmar un contrato de arrendamiento del archipiélago de Chagos, en el océano Índico, donde se encuentra la base aérea británico-estadounidense Diego García.

En virtud de un acuerdo de 2025, Reino Unido transferirá la soberanía de las islas Chagos a Mauricio, pero mantendrá el control de la base Diego García, de gran importancia estratégica, mediante un contrato de arrendamiento de 99 años.

"¡NO CEDAN DIEGO GARCÍA!", escribió Trump en Truth Social, afirmando que la base podría ser necesaria en cualquier operación militar futura para "erradicar un posible ataque" de Irán.

"Le he dicho al primer ministro Keir Starmer, de Reino Unido, que los arrendamientos no son buenos cuando se trata de países, y que está cometiendo un gran error al firmar un contrato de arrendamiento de 100 años con quienquiera que sea que 'reivindique' el derecho, la titularidad y el interés sobre Diego García", añadió.

En respuesta a las últimas declaraciones de Trump, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores británico dijo que el acuerdo era "crucial para la seguridad de Reino Unido y de nuestros principales aliados".

"El acuerdo al que hemos llegado es la única forma de garantizar el futuro a largo plazo de esta base militar vital", añadió el comunicado.

Los nuevos comentarios de Trump forman parte de una montaña rusa diplomática anglo-estadounidense sobre el acuerdo.

Reino Unido ha afirmado que no tenía más remedio que llegar a un acuerdo después de que las decisiones de los tribunales internacionales amenazaran su capacidad para mantener la base en virtud de los acuerdos anteriores.

Washington dio su bendición al acuerdo el año pasado, pero en enero Trump lo calificó de "gran estupidez". A principios de febrero, dijo que entendía que era lo mejor que Starmer podía conseguir, pero añadió que se reservaba el derecho de "asegurar militarmente" la base si fuera necesario.

El martes, el Departamento de Estado de EEUU emitió un comunicado en el que manifestaba su apoyo al acuerdo.

"Estados Unidos apoya la decisión de Reino Unido de seguir adelante con su acuerdo con Mauricio sobre el archipiélago de Chagos", decía el comunicado, en el que se anunciaban conversaciones entre Estados Unidos y Mauricio para la próxima semana.

