Trump adelanta que la próxima semana se reunirá con Lula: "Me cae bien. Hay una química excelente"

El presidente de Estados Unidos Donald Trump
SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha relatado este martes un breve encuentro que ha mantenido con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cuando ambos se han cruzado en los pasillos de la Asamblea General de Naciones Unidas, destacando la "química excelente" entre ambos.

"Hemos tenido una buena conversación y hemos quedado en vernos la próxima semana", ha contado.

El breve encuentro se ha producido cuando Lula da Silva abandonaba el pleno de la Asamblea General para ceder el turno de palabra al presidente de Estados Unidos.

"No tuvimos mucho tiempo para hablar, solo unos 20 segundos", ha contado Trump.

Así, ha asegurado que llegaron incluso a abrazarse, una imagen que contrasta con el hecho de que las relaciones diplomáticas entre ambos países no pasan por su mejor momento, después de las amenazas arancelarias de Estados Unidos.

"Parece un hombre muy agradable, en verdad, le caí bien y me cayó bien", ha contado Trump, afirmando que sólo hace negocios con quienes le caen bien, dejando la puerta abierta a una posible negociación, en un momento en el que la relación entre Washington y Brasilia está marcada por los aranceles al 50%.

Precisamente, Trump se ha referido a Brasil en su turno de palabra para reconocer que ha impuesto esta serie de aranceles en represalia por sus políticas "sin precedentes" contra los derechos y las libertades de ciudadanos estadounidenses y de otros países, en alusión al expresidente Jair Bolsonaro.

