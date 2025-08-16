Trump adopta la preferencia de Putin para la ruta hacia la paz en Ucrania tras cita en Alaska

Por Steve Holland, Andrew Osborn y Yuliia Dysa

WASHINGTON/MOSCÚ/KIEV, 16 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que Ucrania debería llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia porque "Rusia es una potencia muy grande y ellos no lo son", después de organizar una cumbre con el presidente Vladimir Putin que no logró un alto el fuego.

En un cambio importante, Trump también dijo que había acordado con Putin que los negociadores deberían ir directamente a un acuerdo de paz y no a través de un alto el fuego como Ucrania y sus aliados europeos, hasta ahora con el apoyo de Estados Unidos, han estado exigiendo.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que viajaría a Washington el lunes, mientras que los aliados europeos de Kiev aplaudieron los esfuerzos de Trump, pero prometieron respaldar a Ucrania y endurecer las sanciones a Rusia.

Trump se reunió con Putin durante casi tres horas en Alaska el viernes en la primera cumbre entre Estados Unidos y Rusia desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

"Se determinó por todos que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es ir directamente a un Acuerdo de Paz, que pondría fin a la guerra, y no un mero Acuerdo de Alto el Fuego, que a menudo no se sostienen", publicó Trump en Truth Social.

RUSIA ACOGERÍA FAVORABLEMENTE EL GIRO DE TRUMP Esa declaración será bien recibida en Moscú, que dice que quiere un acuerdo completo -no una pausa-, pero que eso será complejo porque las posiciones son "diametralmente opuestas".

Las fuerzas rusas llevan meses avanzando gradualmente. La guerra -la más mortífera en Europa desde hace 80 años- ha matado o herido a más de un millón de personas de ambos bandos, incluidos miles de civiles, en su mayoría ucranianos, según analistas.

Antes de la cumbre, Trump había dicho que no estaría contento a menos que se acordara un alto el fuego. Pero después dijo que, tras sus conversaciones con Zelenski, "si todo sale bien, entonces programaremos una reunión con el presidente Putin".

Las conversaciones del lunes se celebrarán en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde Trump y el vicepresidente JD Vance dieron una brutal reprimenda pública al líder ucraniano en febrero, acusándole de ingratitud.

Zelenski dijo tras hablar con Trump que apoyaba la idea de una reunión a tres bandas.

Pero Putin no dio señales de haber cambiado las posiciones que Rusia mantiene desde hace tiempo sobre la guerra y no mencionó la posibilidad de reunirse con Zelenski.

Su ayudante, Yuri Ushakov, dijo a la agencia de noticias estatal rusa TASS que no se había hablado de una cumbre a tres bandas.

GARANTÍAS PARA UCRANIA En una entrevista en Fox News, Trump señaló que él y Putin habían discutido las transferencias de tierras y las garantías de seguridad para Ucrania.

"Creo que estamos bastante cerca de un acuerdo", dijo, añadiendo: "Ucrania tiene que estar de acuerdo. Puede que digan 'no'". Consultado sobre qué aconsejaría hacer a Zelenski, Trump dijo que "hay que llegar a un acuerdo".

"Mira, Rusia es una potencia muy grande, y ellos no", añadió.

Zelenski ha subrayado la necesidad de garantías de seguridad para Kiev para disuadir a Rusia de una nueva invasión en el futuro. Afirmó que él y Trump habían conversado sobre las "señales positivas del lado estadounidense" respecto a su participación y que Ucrania necesitaba una paz duradera, no "solo otra pausa" entre invasiones rusas.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo que los avances más interesantes de la cumbre se referían a las garantías de seguridad para Ucrania inspiradas en el artículo 5 de la alianza transatlántica OTAN.

"El punto de partida de la propuesta es la definición de una cláusula de seguridad colectiva que permita a Ucrania beneficiarse del apoyo de todos sus socios, incluido Estados Unidos, dispuestos a actuar en caso de que vuelva a ser atacada", declaró.

Putin, que hasta ahora se ha opuesto a la participación extranjera en el mantenimiento de la paz, dijo estar de acuerdo con Trump en que hay que "garantizar" la seguridad de Ucrania.

"Me gustaría esperar que el entendimiento que hemos alcanzado nos permita acercarnos a ese objetivo y abrir el camino a la paz en Ucrania", dijo Putin en una rueda de prensa en la que ninguno de los dos líderes aceptó preguntas.

"Esperamos que Kiev y las capitales europeas no intenten interrumpir los incipientes progresos mediante provocaciones o intrigas entre bastidores".

Para Putin, el mero hecho de sentarse con Trump representaba una victoria. El líder del Kremlin había sido condenado al ostracismo por los líderes occidentales desde el inicio de la guerra y apenas una semana antes se había enfrentado a una amenaza de nuevas sanciones por parte de Trump.

LA PRÓXIMA VEZ EN MOSCÚ Trump también habló con líderes europeos, entre ellos Meloni, tras regresar a Washington.

Varios subrayaron la necesidad de mantener la presión sobre Rusia.

Una declaración de los líderes europeos dijo que "Ucrania debe tener garantías de seguridad férreas" y que no se deben poner límites a sus fuerzas armadas o a su derecho a solicitar la adhesión a la OTAN, demandas clave de Rusia.

Tras la cita en Alaska tanto Rusia como Ucrania llevaron a cabo ataques aéreos durante la noche, algo cotidiano en la guerra de tres años y medio, mientras los combates arreciaban en el frente.

Trump dijo a Fox que ahora aplazaría la imposición de aranceles a China por comprar petróleo ruso, pero que podría tener que "pensarlo" en dos o tres semanas.

Terminó sus declaraciones tras la cumbre diciendo a Putin que "hablaremos con usted muy pronto y probablemente le volveremos a ver muy pronto".

"La próxima vez en Moscú", respondió Putin sonriente en inglés. Trump dijo que podría "recibir algunas críticas por eso", pero que "posiblemente lo vea suceder".

(Reporte adicional de Kanishka Singh, Trevor Hunnicutt, Jeff Mason, Lidia Kelly, Jasper Ward, Costas Pitas, Ismail Shakil, Bhargav Acharya, Alan Charlish, Yuliia Dysa, Pavel Polityuk, Gwladys Fouche, Dave Graham, Paul Sandle, Joshua McElwee, Andreas Rinke, Felix Light y la oficina de Moscú; Redacción de Kevin Liffey, Mark Trevelyan, Joseph Ax y James Oliphant. Edición: Raju Gopalakrishnan y Gareth Jones. Editado en español por Natalia Ramos)