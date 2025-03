Trump advierte a Irán que enfrentará "consecuencias" por ataques de hutíes de Yemen

DUBAI, United Arab Emirates (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó el lunes de manera explícita las acciones de los hutíes de Yemen con el principal benefactor del grupo, Irán, advirtiendo que Teherán “sufrirá las consecuencias” por los nuevos ataques de la agrupación.

Los comentarios de Trump en su red social Truth Social intensifican la nueva campaña que ha emprendido su gobierno con una serie de ataques aéreos dirigidos a los hutíes, los cuales mataron al menos a 53 personas solo este fin de semana y parecen estar listos para continuar. Funcionarios estadounidenses indicaron que se atacaron más de 40 objetivos y que se planeaban más bombardeos en los próximos días. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato a fin de discutir detalles sobre las operaciones militares.

En tanto, Irán sigue evaluando cómo responder a una carta que Trump envió la semana pasada en la que busca reiniciar las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán.

Partidarios de los hutíes se manifestaron en varias ciudades el lunes después de los ataques, prometiendo venganza contra Estados Unidos e Israel por bloquear el ingreso de ayuda a la Franja de Gaza tras la guerra contra Hamás. El canal de noticias satelital al-Masirah de los hutíes transmitió en vivo a niños, quienes corearon el lema del grupo: “Dios es el más grande; muerte a Estados Unidos; muerte a Israel; maldición a los judíos; victoria al Islam”.

“La posición yemení es una posición irreversible (respecto a Gaza), así que hagan lo que quieran (ustedes, estadounidenses), porque somos hombres que no temen a nadie más que a Dios”, dijo Mohammed Ali al-Houthi, uno de los líderes hutíes durante una manifestación en la capital del país, Saná.

La ONU pidió el cese de todas las actividades militares en Yemen y el mar Rojo, pidiendo la “máxima moderación” y advirtiendo que “cualquier escalada adicional podría agravar las tensiones regionales”, dijo el lunes el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq.

Trump vincula a Irán con los hutíes

Al describir a los hutíes como “mafiosos y matones siniestros”, Trump advirtió que cualquier ataque tendrá encontrará una respuesta con “gran fuerza, y no hay garantía de que esa fuerza se detenga ahí”.

“Irán ha jugado el papel de ‘la víctima inocente’ de terroristas descontrolados, pero no han perdido el control”, alegó Trump en su publicación. “Ellos dictan cada movimiento, les dan las armas, les suministran dinero y equipo militar altamente sofisticado, e incluso, lo que llaman, ‘inteligencia’”.

Y en un marcado giro respecto al gobierno previo, Trump le ha otorgado al Mando Central de Estados Unidos la autoridad para lanzar ataques ofensivos contra los hutíes cuando lo considere apropiado.

El gobierno de Joe Biden requería que la Casa Blanca diera su aprobación para llevar a cabo ataques ofensivos como los de este fin de semana. Sin embargo, permitió que las fuerzas estadounidenses lanzaran ataques defensivos para eliminar armas que parecían estar listas para disparar.

Delegar la autoridad al comandante regional, explicó el teniente general Alex Grynkewich, director de operaciones del Estado Mayor Conjunto, “nos permite lograr un ritmo de operaciones donde podemos reaccionar a las oportunidades que vemos en el campo de batalla para continuar presionando a los hutíes.” Agregó que esto también le permite a Estados Unidos atacar una gama más amplia de objetivos.

Los funcionarios federales indicaron que Trump tomó la decisión la semana pasada.

Los ataques del fin de semana fueron contra cuarteles generales e instalaciones de drones donde en ese momento se encontraban lo que el Pentágono identificó como “líderes clave” del programa de drones de los hutíes, dijo Grynkewich.

El Pentágono dijo que no había evidencia de que hubieran muerto civiles durante los ataques.

No está claro qué provocó la publicación de Trump. Sin embargo, el jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán buscó distanciar a Teherán de las acciones de los hutíes este fin de semana. Los hutíes también lanzaron drones y misiles dirigidos al portaaviones USS Harry S. Truman en el mar Rojo, aunque ninguno alcanzó el barco mientras este continúa con operaciones aéreas en la región.

Irán no comentó de inmediato sobre la publicación.

“¡Cada disparo realizado por los hutíes será considerado, a partir de este momento, como un disparo realizado desde las armas y el liderazgo de Irán, e Irán será considerado responsable, y sufrirá las consecuencias, y esas consecuencias serán graves!”, agregó Trump.

Los hutíes atacaron más de 100 buques mercantes con misiles y drones, hundiendo dos embarcaciones y matando a cuatro marineros, desde noviembre de 2023 hasta enero de este año, cuando comenzó un alto el fuego en Gaza. La campaña también elevó considerablemente el perfil de los hutíes en el mundo árabe y redujo las críticas públicas contra sus abusos a los derechos humanos y las represiones a la disidencia y a los trabajadores humanitarios.

Los hutíes afirmaron que hubo ataques aéreos adicionales de Estados Unidos durante la noche, aunque los funcionarios estadounidenses no los reconocieron de inmediato.

Hutíes asaltan almacén de alimentos

En la provincia de Saada, bastión de los hutíes, los rebeldes asaltaron un almacén del Programa Mundial de Alimentos. Un miembro del gobierno en el exilio de Yemen informó primero que los hutíes habían estado tomando suministros de la instalación sin el permiso del PMA después de los ataques aéreos de Estados Unidos. La agencia de la ONU reconoció posteriormente las acciones de los hutíes a The Associated Press.

“El PMA lamenta la decisión de las autoridades de facto de incautar algunos de los productos”, dijo. “Estos productos iban dirigidos a las familias más vulnerables y con inseguridad alimentaria. Solo el PMA y sus socios tienen la autoridad para distribuirlos y asegurar que lleguen a los destinatarios previstos”.

Yemen, en guerra desde que los hutíes tomaron Saná en 2014, lleva años al borde de la hambruna. La ONU suspendió en febrero sus operaciones en Saada por cuestiones de seguridad tras las detenciones de decenas de trabajadores de la ONU y otros en los últimos meses. Un día después, el PMA anunció que uno de sus empleados murió después de ser detenido por los hutíes.

___

Las periodistas de The Associated Press Lolita C. Baldor y Tara Copp, en Washington, y Edith M. Lederer, en Naciones Unidas contribuyeron a este reporte.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.